日本軟銀為Pepper機器人註冊「立體商標」

外電報導，日本軟銀為集團子公司生產的類人型機器人 Pepper 註冊了「立體商標」。Pepper 由鴻海 (2317-TW) 所代工生產。

圖：Google

在日本約 2 千家以上的餐飲、零售業所廣泛使用的 Pepper，其獨特的外型有高度的辨識性，因此日本負責專利權管理的「特許廳」核准了軟銀的申請。

軟銀表示，他們已經在海外發現了許多與 Pepper 類似的機器人，為防止那些機器人在日本國內銷售，因而採取了這項措施。

特許廳表示，目前有 2 千件以上的立體商標註冊案例。例如養樂多的飲料瓶、龜甲萬的醬油容器等。

法人市場的 Pepper 機型自上市以來，今年已步入第 4 個年頭。根據外媒調查，有意更新租賃契約的企業只占 15%。

負責開發、銷售 Pepper 的 SoftBank Robotics (原 Aldebaran Robotics) 自 2014 年 9 月開始提供開發人員用機種；2015 年 6 月開始銷售給一般消費者，同年 10 月開始接受法人客戶的申請。法人客戶的基本租賃合約為 36 個月，因此初期的法人客戶租賃合約在最近會開始陸續到期。

外媒在今年 7 月從 27 家企業得到的問卷調查結果顯示，「預定更新租約」的占比只占 15%，「不會更新」的占比為 33%，「尚未決定」的占比為 48%。「已提前解約」的占比為 4%。而早在 2015 年就簽下租約的 11 家法人客戶當中，有意更新租約的企業更是為「0」。其中，「不會更新」或「已提前解約」的企業有 7 家，占比為 64%。

在 27 家企業中，回答「不會更新」或「已提前解約」的 10 家企業表示，主要的理由為「成本」、「效果」、「故障」。