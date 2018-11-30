【永誠投顧】關鍵K團隊 (盤勢 心得分享) 11/30

G20 前夕，美股震盪小跌，台股在中小型股支撐下，開盤從 9899 點開出後一路走高，盤中最高點來到 9957 點，但受到 MSCI 盤後生效影響，最低來到 9888 點收盤，成交量 1657 億元。

盤面 (類、個股) 架構:

今日 <蘋概三王> 大立光 (3008) 跌 4.13%、台積電 (2330) 跌 1.53%、鴻海 (2317) 則是小跌 0.69%。

<PCB 印刷電路板>今日表現強勢，欣興 (3037) 漲幅有 5.75%，瀚宇博 (5469)、燿華(2367) 漲幅都有 3% 以上，定穎 (6251)、華通(2313) 漲幅也有 2% 以上

<MOSFET> 市場持續供不應求，股價持續走強，杰力 (5299) 大漲 7.76%、大中 (6435) 漲 3.57%、富鼎 (8261)1.74%、尼克森(3317) 則小跌 0.85%。

<被動元件>方面今天也相當亮眼，元炬 (3089)、九豪(6127) 漲停，華新科 (2492) 漲幅 4.75%、立敦 (6175) 漲 3.35%，而國巨 (2327)、禾伸堂(3026) 漲幅有 2% 以上，大毅(2478)、奇力新(2456) 漲幅 1% 左右。

<觀光類股>方面，高野 (2736)、六福(2705) 皆大漲 7% 以上，欣巴巴 (9906) 上漲 5.02%、國揚 (2505) 漲 3.72%、國賓(2704) 漲 2.46%。

<離岸風電>在躉購費率可能削減近 13% 影響下，上緯投控 (3708) 下跌 3.07%、中鋼構 (2013) 下跌 2.11%、世紀鋼 (9958) 小跌 0.59%，台達電 (2308) 則是小漲 1.17%、東元 (1504) 也是小漲 0.59%。

總結:

台股今天開盤雖然表現不錯，不過因為 MSCI 盤後生效，漲幅趨緩，加上 G20 將在本周末登場，市場擔心中美貿易戰的結果而呈現觀望，終場小漲 2 點，台股周線拉出長紅，挑戰萬點仍可期待。

作者: 永誠投顧 藍登耀分析師

※永誠證券投資顧問股份有限公司 (103) 金管投顧新字第 024 號，本資料僅供參考，投資時應審慎評估，並自負盈虧。