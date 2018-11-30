【華冠投顧】年底作帳行情+年初做夢行情

川習會本周上場，美股觀望，台股也是觀望態度，大盤小漲 2 點成交量 1680 億，尾盤爆 543 億主因是 MSCI 季度調整。反而是櫃買漲勢較佳，收漲 0.83% 成交量 342 億，櫃買成交量只要能維持在 350 億左右，資金留在場內人氣不減，就還有上漲空間。今日量大漲停股，(2442) 新美齊、(3289) 宜特、(6415) 矽力 - KY、(3712) 永威投控、(4968) 立積、(2481) 強茂、(6127) 九豪，仍然是屬於跌深反彈各股表現。

本波上漲是以跌深股反彈，個股表現為主族群齊漲效應不強，所以選股策略也有所不同。近期鎖碼推薦的股票，(6435) 大中、(3016) 嘉晶、(4971)IET-KY、(4953) 緯軟、(4919) 新唐、(2481) 強茂、(2439) 錸德，一檔接一檔的強勢上漲，本周美中貿易戰塵埃落定，不確定因素降低，年底作帳行情 12 月進入高潮，接著又有年出的做夢行情，以及農曆年前的紅包行情，投資朋友切莫錯過每年最好賺錢的行情。

作者: 華冠投顧 藍慶賜分析師

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