台股盤後－MSCI效應壓尾爆543億大量 指數小漲2點 月、周線翻紅

美中「川習會」會談前夕，美股震盪小跌，台股在傳產股及中小型股當家之下，大半場表現都相對穩健，不過受到 MSCI 盤後生效影響，尾盤壓低電子、金融權值股，最後一盤爆出 543 億元大量，摜壓加權指數終場只小漲 2.67 點，收在 9888.03 點，成交值 1657.29 億元，但是 11 月月線漲 86 點、周線漲 220 點，雙雙終止黑 K 翻紅。

傳產股今天普遍走揚，其中，又以水泥、造紙、橡膠、觀光與汽車類股表現最強勁，亞泥、台泥、信大、正隆、榮成、華紙、寶隆、正新都走漲，六福持續飆逾 7%，股價創 4 月初以來新高，華園、國賓也都勁揚。

108 年離岸風力躉購費率出爐，每度新台幣 5.1060 元，較 107 年每度 5.8498 元下降，降幅達 12.71%，不過，風電概念股強弱不一，上緯股價、台船終場都下跌逾 3%，永記更跌逾 5%，不過華新、新光鋼、台達電、中鼎等維持上漲。

電子股方面，半導體矽晶圓廠台勝科接單暢旺，明年第 1 季訂單將持續滿載，股價一度達 145 元，漲 3.57%，連帶帶動其餘矽晶圓廠環球晶及合晶股價同步走高。

被動元件與 MOSFET 族群也都有不錯表現，台嘉碩漲逾 5%，華新科、日電貿、華容都有 3-4% 不等的漲勢。

不過受到 MSCI 盤後生效影響，尾盤壓低權值股如台積電、面板雙虎、國泰金、開發金等，最後一盤爆出 543 億元大量，指數摜壓 34 點，漲勢收斂到只小漲 2 點。

整體來說，川習會將在本周末登場，市場擔心中美貿易戰沒有具體結果，或是會有不如預期的情況，所以國際盤勢陷入觀望，但台股因為適逢投信與集團作帳，資金持續著墨中小型股，讓台股今天相對穩健，不過也因為 MSCI 盤後生效，大盤如預期爆量，雖然 9900 點關卡得而復失，但國內地方大選後的首周，台股周線拉出長紅，且月線也終止連 2 個的黑 K，在內外資資金力道仍在之下，挑戰萬點猶可期。

