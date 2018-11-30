你也想「斜槓」嗎？勇敢做出決定前，先確認戶頭裡有一筆錢

文 / 《經理人月刊》陳彥丞

想到不在組織內工作，沒有「受雇」於一家公司，可能對很多人來說等於收入不穩定，因此會裹足不前。這時，與其猶豫再三，不如先替自己打造一張財務安全網，可以幫助我們更勇敢離開單一職涯的選項。

思考安全網要具備哪些條件時，認證理財規畫顧問（CFP）黃正勳建議，工作者可以先準備兩筆錢：達成斜槓所需的資金以及留下退路的緊急預備金。

舉例來說，你希望正職工作之餘，在網路上經營一個甜點品牌，首先要估算學習烘焙技術，以及考取證照的成本。接著還有添購相關設備以及經營網站的費用，則隸屬於展開工作的項目，兩者相加之後就是你要提早備齊的資金。

再來是緊急預備金，避免實際情況不如計畫，像是事業開展不順利、得延長學習時程等，會有一筆讓你資金找尋退路甚至重回職場。黃正勳表示，沒有受雇的工作者，應準備更多緊急預備金，至少 6～12 個月的生活費。

收入來源多且不固定時，降低固定成本可增加彈性

踏入斜槓職涯之後，收入來源可能會增加，或不再是固定時間領取薪水，你必須更重視收支管理。《做自己的人生財務長》就提到，應該把個人或家庭視為一間企業來營運，記錄收入、支出和結餘，製作損益表檢視花費。

首先，最重要的當然是看盈餘率，也就是滿足各項花費之後，你還可以存下多少錢。盈餘率代表最高能承受的收入損失，像是平常可存下 10% 的收入，那只要收入不減少 10% 以上，至少有辦法維持日常開銷。

其次，花費可分為 3 種類別：固定支出（貸款等長期支出）、 半固定支出（學費等隨時間減少花費）和變動支出（餐飲、娛樂等每個月都會變化的開銷），有助於判斷財務風險高低。

固定和半固定支出愈高，財務風險也會愈高，因為如果收入突然降低或入帳延遲，這類型支出難以快速調整，像是房貸、信用貸款等不可能說沒錢就不需要還款。

生活費用等變動支出較能自主節省，因此《做自己的人生財務長》指出，固定和半固定成本占總收入的比例，應該盡量控制在 25% 以下，才能維持較為健全的開銷結構。

加入職業工會，才能擁有勞保權益

雖然要成為斜槓工作者，不代表你一定得離開工作崗位，但如果選擇的是脫離受雇的模式、成為自由工作者的話，別忘記還要多準備好一件事情，也就是盤點會消失的權益或保障。

對台灣工作者來說，最直接的影響是不再由公司替你投保健康和勞工保險，這時候健保會依照是否有配偶，單身的話得到鄉鎮區公所加保，有配偶的工作者則會附在對方身上。

至於勞保的部分，如果沒有加入職業工會，則會自動加入國民年金的投保範圍，後者每兩個月寄送繳費單再自行繳納。

假設要透過職業工會投保，選擇什麼工會不會影響到投保權益，只要記得申請和自己職業屬性相同的工會，並比較不同工會收取的入會費和會費。要提醒的是，一般受雇於公司的勞工需要自負 20% 的勞保費用，但如果是透過職業工會投保，工作者自負的比例則會拉高至 60%。

除了負擔比例不同，加入職業工會也會影響各項津貼和退休生活，原因是職業工會通常以當前最低投保薪資申報，而生育、殘廢等津貼，還有退休後的老年年金都會依投保金額計算，記得每年最高可申請調整 15%，如果有相關證明的話則不受限制。

最後，多數企業會提供員工團體保險，如果原本有計算在你的保障當中，也可以考慮再自行添加保障。

區分收入類型，不固定的來源避免用於長期支出

除了替支出區隔類型，黃正勳建議收入也應該分類，以免工作者因為得到額外收入而增加自己的支出，也因為收入波動較高，執行需要大筆資金的計畫時，建議另開儲蓄專戶，避免收支失衡。

圖片來源 / 《經理人月刊》

（本文經授權轉載自《經理人月刊》2018 年 11 月號，未經授權禁止轉載。）

來源：《經理人月刊》 2018 年 11 月

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