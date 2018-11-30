你是「斜槓青年」還「兼差打工仔」？不懂 3 件事，只是換個方式瞎忙

文 / 《經理人月刊》陳彥丞

你可能也想過下班後，再利用自己的專業，獲取第二份以上的收入。

但能否有效率地運用所剩無幾的時間，往往是決定你是「業餘興趣接案」還是「第二職涯」的關鍵。

以下是阿宏的故事，想想你會給他什麼建議。

阿宏是一位建築師，休假時喜歡到各地欣賞建築，結合自己攝影的興趣，也讓他身兼業餘風景攝影師。近期剛好有位好朋友要結婚，問他願不願意幫他拍婚紗。他認為這是另一項可以帶來收入的方式，卻在答應之後才想到自己並沒有拍人像的經驗。

因為緊張，他不斷和朋友確認拍照行程、需要租借的器材、當天的交通方式等等。到了要拍攝時，對婚紗攝影毫無想法的他，套用了過去風景攝影的經驗，最後得到了一組雙方都不甚滿意的照片。

《你可以不只是上班族》作者克里斯．古利博（Chris Guillebeau）點出，許多想走向斜槓的工作者，儘管有專業卻不曉得該怎麼安排事情的優先順序，最後會容易陷入枝微末節的小事，時間也因此被偷走，無法專注在更能替斜槓帶來價值的事情。

像是阿宏就認為自己應該顧及拍婚紗的所有細節，卻忽略了這次工作最重要的價值是照片成果。

而這也是告訴工作者，想要斜槓職涯帶來的收入與自由，除了需要花更多的心力與時間培養專業，甚至得自行處理一些身處組織當中，沒有想過的雜事，反而會比起你真正要執行的工作內容花上更多時間。

留下只有自己能做的事，才有時間發展多元職涯

因此，斜槓工作者要更懂得時間管理，篩選出哪些事「只有自己才可以做到」，哪些事情不需要我們也可以完成。

《你可以不只是上班族》提供兩項明確的篩選準則：能夠改變客戶生活，還有能幫助你賺更多錢的領域才是優先事項。

前者代表你應該專注在可以帶給客戶，哪些不同的體驗或滿足哪些需求，而非糾結在技術或設備。像是阿宏比起花時間在各種器材上，不如了解對方想要什麼樣的照片，自己又可以怎麼達成。

後者則是回到斜槓的源頭：增加收入。因此可以幫助你提高價格的事項，都值得你投入更多時間，像是一開始先以低價提供服務，逐漸累積經驗、做出口碑之後，就有辦法提高收費。

計算每小時收益，感受浪費時間的痛苦

時間管理的第二個原則，則是要改正我們對它的態度。對多數人來說損失時間帶來的痛苦，遠不及損失金錢，像是我們掉了 1000 元，會想著這些錢我本來可以用來買什麼，卻鮮少思考花了一個小時逛 YouTube，這些時間可以用來完成哪些事情，以及這些事情的產值。

尤其是組織外的工作者，如果剛離開正職，因為不再有主管約束，就可能出現和《斜槓微創業》中案例類似的「症頭」：容易分心、工作效率低落，甚至拖延交付工作的時間，因此失去客戶信賴。

因此，一定要想辦法提高對「時間」的敏感度，例如，你可以試著換算自己一個小時的產值，並比對完成目標所需的時間，或又浪費了多少錢。舉例來說，剪輯一支影片 3000 元需時 3 小時，那麼你每小時的效益就是 1000 元，晚上跟朋友出去玩的話，4 個小時的機會成本就是 4000 元。

另外，假設一台手機要價 3 萬元，也可以問問是否值得工作 30 個小時買下它，還是同樣的時間可買下一台新相機，強化服務品質，連帶增加自己的收入。這不是要每個人每分每秒都在工作，只是幫助你更聚焦在重要的事情上。

斜槓工作者也需要停下腳步，3 步驟制定完美休假計畫

過著組合式工作的斜槓工作者，有著沒有人規定上班時間的自由，但同時也沒有人會告訴你何時該休假。《零工經濟來了》中就提醒，設計休假也是斜槓工作者時間管理的一環，讓自己有機會充電、找尋靈感來源。休假不代表無所事事，不妨試著用以下 3 個步驟，制定有意義的休假計畫。

Step 1. 安排工作：完全掌握自己的工作時間

過年後通常較輕鬆，而秋天開始又會變得忙碌，因此，案子最晚在 3 月結束，旅遊時間則落在 5、6 月。

Step 2. 構想休假：提前布局下一份收入

思考接下來的工作排程與資金來源。並提早跟長期合作的客戶，敲定 9 月上工。

Step 3. 思考休假：為空檔尋找意

休假中的照片可以在 7、8 月進行整理，成為資料庫的一部分，甚至是和客戶提案的參考。

圖片來源 / 《經理人月刊》

（本文經授權轉載自《經理人月刊》2018 年 11 月號，未經授權禁止轉載。）

來源：《經理人月刊》 2018 年 11 月

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