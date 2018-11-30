上任 3 年營收增一兆！Google CEO：6 萬名員工怎麼領導？我最常做一件事

文 / 《經理人月刊》陳書榕

桑德爾．皮蔡（Sundar Pichai），出生於一個不是那麼富裕的印度家庭，母親是速記員、父親是電信工程師，四口之家住在兩房的公寓裡面，他童年大部分的時間裡，家中沒有電視、沒有汽車。

即便家中經濟狀況普通，皮蔡的學習能力也不因此受到限制。有個他小時候的故事，常被媒體拿來佐證他「天資聰穎」。12 歲時，父親為家裡買了一台電話，那是他第一次接觸到通訊工具，而皮蔡可以記得自己打過的每個電話號碼。

Google 的同事也為他優異的記憶力背書。皮蔡似乎可以記住大部分與營運相關的數字，工程副總裁艾倫・尤斯塔（Alan Eustace）就說過，「皮蔡曾在會議中，可以準確回答一個與語音搜索有關的統計數字，那明明是我的工作領域，我卻比他還不清楚。」

皮蔡大學就讀於印度的哈拉格普爾理工學院（IIT Kharagpur），畢業後再到史丹佛大學，攻讀材料科學與工程的理學碩士。

畢業後，他擔任工程師、到麥肯錫上班，2004 年 4 月 1 日，Google 對外發表了 Gmail；同時，皮蔡踏進 Google 大門，正式開啟他在這家世界級企業的職涯。

2017 年，擔任 Google 執行長兩年後，他重回母校哈拉格普爾理工學院演講，吸引超過 3500 名學生入場。曾教導過他的教授庫馬爾．羅伊（Kumar Roy）形容他眼中的皮蔡，「他似乎仍然帶著一點印度傳統式的羞赧，談話、舉止謹慎，」但這些仍掩不住皮蔡的自信，這種內外反差展現出的性格特質，也成為媒體對他的領導風格、為人處世，產生極大興趣。

皮蔡究竟是個什麼樣的人？他將用什麼樣方式領導這間企業？

當 Google 創辦人賴利．佩吉（Larry Page）與謝爾蓋．布林（Sergey Brin）對外宣布，Google 為重組其龐大的組織業務、另開母公司 Alphabet，並將執行長交棒給皮蔡時，這或許是外界對他最大的疑惑。

相對於情緒起伏鮮明的領導者，皮蔡似乎顯得有點「無趣」，甚至有人進一步質疑他「缺乏領導魅力」；多數人習慣領導者有豐富的傳奇性色彩，將此視為「風格」或「魄力」。

但我們真的可以「以貌取人」嗎？英國倫敦大學商業心理學教授查莫洛．普若謬齊克（Tomas Premuzic）卻持相反看法，情緒波動大的管理者，往往讓組織裡的工作者惶惶不安、時刻緊繃，反而「無聊」的人格特質，顯示了個人對於情緒掌握的成熟度，與這樣的人相處起來愉快、穩定，也值得信賴。

擔任創辦人願景的「翻譯官」，也是組織目標的「推動者」

普若謬齊克認為，多數與領導者相關的內容都會強調「個人魅力」，可能只是一種「自戀」的變相說法，「比起個人風格與特色，世界上最優秀的領導者，更應該具備穩定、禮貌與體貼的人格特質。」

某種程度而言，這些形容詞，與他人口中的皮蔡不謀而合。

皮蔡穩定的個性，有助於促進同事協作，幫助 Google 完成每項任務。在擔任執行長前，皮蔡已在 Google 工作 11 年，完成包括 Chrome 瀏覽器、Google APP、Android 系統等多達 7 項重要產品的開發，而每項商品都被超過 10 億人使用。他在 2014 年晉升為 Google 的產品總監，負責監督 Google 所有大型產品的日常維持與運作，成為佩吉的重要臂膀。

他不認為這是他自己的功勞，對於他的同事們而言，他也不是獨攬大權型的領導者。Google 的前產品經理明妮．伊格索爾（Minnie Ingersoll）受訪時曾表示， 「他不是個會讓事情極端分化的人，面對衝突，他強調合作，避免兩造對抗。」

這或許也是佩吉對他如此重視的原因，皮蔡強大的溝通能力，幾乎就是佩吉暢談願景與目標時的「翻譯官」與「推動者」。

一次董事會成員與副總裁們的祕密會議中，彼此因為觀點不同而爭執不下，佩吉走進會議室後，對於先前的討論不提問、也沒給建議，只是拋出了幾個聽起來毫不相關的概念與想法，就走出會議室。

多數人因此感到錯愕，此時皮蔡踏進了會議室，「我剛跟佩吉談了一會，他的意思是……」皮蔡補足了佩吉沒有說清楚的內容，彌補雙方的溝通鴻溝，更接續安排了團隊的工作與執行方法，讓原本毫無頭緒的事情，得以落地執行。

重視合作、信任團隊，把舞台留給員工

此外，有別於佩吉總是喜歡訂定高不可攀的目標，大膽的想法讓員工對任務既期待又恐懼；皮蔡的風格截然不同，他喜歡鼓勵團隊、富有同理心，「他在產品的戰略層面是個夢想家，但卻能夠用非常貼近人心的方式，鼓勵團隊貼近目標，」Google 產品管理副總裁凱薩．辛格塔（Caesar Sengupta）這樣形容他的上司。

皮蔡認為，一位領導者的重要任務，不是要證明自己多厲害，而是確保手下有許多傑出、可以獨當一面的人才。

領導一間員工有 6 萬多名的企業，想要把事情做好，得仰賴其他領導者， 「我最常做的事情是，學會授權、給予他們所需要的空間，並且信任我的團隊。」

皮蔡理解一個人能做的事情有其極限，他也盡量降低鎂光燈聚焦在自己身上的時間，在幾次的 Google 大會上，把舞台留給同事。

反倒是在同事需要他出面代表 Google 時，他總是義不容辭。Google 營運長菲利普 · 辛德勒（Philipp Schindler）曾說，有次他在家裡招待一名重要貴賓時，曾打電話給皮蔡，請他晚餐時間出席，親自向客人介紹 Google 的願景與故事，皮蔡二話不說立即現身。

「讓別人成功，是我的信念、也才是我該做的事情，」 皮蔡認為，他最重要的工作，不是展現自己的才能，而是 「為他人披荊斬棘、消除障礙，成為那個開路的人。」

桑德爾．皮蔡的管理 3 心法

1. 抱持危機意識，盼組織保有彈性

皮蔡一向抱著「企業愈大愈不利」的隱憂，怕組織因龐大而變得僵化。他努力保持 Gooagle 擁有初創時期的靈活與彈性，以利隨時回應世界的需求與對手的攻擊。

2. 跟自己比，不隨競爭對手起舞

在研發 Chrome 瀏覽器時，微軟的 IE 正稱霸天下，當時的同事回想，皮蔡很少問出「我們要怎麼與對方競爭」的問題，反而不斷構思「我們要如何才能建立一個更好的瀏覽器」。

3. 企業能貢獻什麼，比個人名氣更重要

矽谷有很多優秀的領導者，但比起自已成為知名人物，皮蔡更在乎 Google 這家企業，對世界產生什麼樣的影響。Google 的企業宗旨是 「Don't be evil」 ，「我們在各個領域都是一種象徵，因此必須保持自己在更高的道德標準上。」

桑德爾．皮蔡

出生： 1972 年

出生地： 印度馬杜賴（Madurai）

學歷： 賓州大學沃頓（The Wharton School of the University of Pennsylvania）商學院工商管理學碩士

人物大事記

2004： 加入 Google 擔任產品經理，參與包括 Chrome、Gmail 等多項重要產品工作

2009： 是 Google 新瀏覽器 Chrome 問世的重要推手，最終拿下超過 6 成的市占率

2013： 成為 Android 部門的新任負責人

2015： 出任 Google 董事長與執行長至今

Google

美國 Alphabet Inc. 的子公司，母公司市值達 7650 億美元（約新台幣 23 兆 5620 億元），業務範圍涵蓋網際網路廣告、網際網路搜尋、雲端運算等領域，開發並提供大量基於網際網路的產品與服務，其主要利潤來自於數位廣告服務。

資料來源 / 《BBC News》《CNBC》《Economic Times》《Fast Company》

圖片來源 / Indore Institute of Science & Technology

（本文經授權轉載自《經理人月刊》2018 年 11 月號，未經授權禁止轉載。）

來源：《經理人月刊》 2018 年 11 月

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