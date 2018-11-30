富邦金旗下富邦證券取得8項專利 將推出自動化理財機器人服務

富邦金 (2881) 旗下富邦證券近年來積極建立融入客戶生活場景的數位金融生態系統，在 FinTech 領域中取得 8 項發明專利。富邦證券表示，這些專利全數貢獻於開發更智能、更人性化的行動平台，除現有的「富邦 e+」智慧選股功能，預告將結合市場趨勢分析和 AI(人工智慧)，推出自動化理財機器人服務。富邦證券表示，客戶在股票市場時常曝露在高波動風險下，一般散戶賠錢的機率總是大於賺錢的機率，而「富邦 e+」智慧選股功能，以複合型指標精篩出好的標的，並以快速的歷史回測模型，和歷史數據顯示投資人買進的勝率，有效提高客戶安打的機會。



富邦證券透露，即將推出富邦理財悍將，也就是自動化理財機器人服務，結合市場趨勢分析和 AI 預測，自動調整最佳 ETF 投資標的及資產配置比例，為廣大客戶創造持續穩定的累積資產或退休資金的機會，投資人僅需藉由簡單的定期定額投資，有機會跟隨多個市場共同成長。