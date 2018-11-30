【大慶證券】盤前分析－台股橫盤整理  待川習會表態



◆盤勢分析

川習會舉辦在即，市場緊盯雙方動態，美國反中貿易顧問證實將出席週六川習會晚宴，觸及對美中關係的緊張神經，拖累美四大指數全數收黑。另外 FOMC 最新會議記錄公布，基本上 12 月升息幾乎已無懸念，符合市場預期，不過雖維持漸進式升息，但貿易緊張局勢及企業槓桿過高等問題，已動搖 2019 年的貨幣政策路徑，假若經濟發生劇烈變化，升息次數有機會少於原先計畫的 3 次。不過利率放緩一體兩面，終究是貿易局勢緊張、地緣政治不確定性… 等負面影響漸增，才使 Fed 放緩步調，也就是說相關不利因素對經濟的影響有愈加嚴重的風險。回到美股走勢來看，短線醞釀第二隻腳，假若川習會順利舉行，在貿易紛擾淡化、經濟有望回溫下，有機會打出第二隻腳重啟攻勢，反之在雙方持續角力，經濟壓力漸增下，不排除將帶來新的危機，須特別留意。

Fed 有機會放緩升息步調，使市場擔憂景氣疲軟，加上 IMF 警告貿易戰衝擊比預期大，在經濟面臨諸多挑戰下，使昨日亞股開高後普遍拉回，台股也從大漲百點收斂，終場僅小漲 1 點收在 9885 點，成交金額 1443 億。集中市場開高拉回至平盤，顯示萬點之上壓力仍重，雖 KD 與月均線持續上揚，有助支撐指數，但在國際不確定性仍高下，外資操作反覆，預期在川習會塵埃落幕前，指數將維持橫盤整理走勢。

觀察昨日盤面，在盤中賣壓出籠下，包括被動元件、部分蘋概股、記憶體、電動車等族群普遍收斂漲幅，不過仍有部分族群逆勢抗跌，如矽晶圓的環球晶、中美晶、台勝科等，受惠明年供需仍緊，報價有望續漲，股價漲勢延續。另外 5G 商轉進入倒數，千億美元商機可期，包括光通訊的聯亞、基地台相關的譁裕、璟德以及光通訊的宏捷科等持續表態，而部分營運具轉機，或獲利成長可期的個股也陸續表態，如接單滿載的茂矽、獲新專案的瑞昱、搶攻 ASIC 商機的創意等。綜合以上來看，雖在盤面動盪之際，使類股漲多拉回壓力較大，但營運具轉機、獲利成長可期及產業展望正向的類股，仍是現階段盤面上的焦點，短線漲多即便修正，只要重要支撐不破，後續仍有機會重新加入輪動，相關族群可留意紡織、5G 相關、電動車、3D 感測等，並以中小型股為優先，嚴守停損停利靈活操作。

