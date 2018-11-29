【華冠投顧】大盤準備洗刷刷……洗澎澎……？？？？TEMPO對了自然可以輕鬆賺！！！

◆盤勢分析

焦點個股：2342 茂矽、2481 強茂、2349 錸德、6182 合晶、5483 中美晶

昨晚 Fed 主席鮑爾對升息偏鴿派言論，及中美貿易戰有機會在 11/30 的 G20 會議中得到解決，使道瓊大漲 617 點，台股跳空大漲一分鐘內爆量上萬點，近期的反彈獲利賣壓 + 近期套牢賣壓雙雙出籠…… 連昨日拉尾盤剛發動的被動元件，今日開高上攻後也開始遇亂流，如領頭羊 6173 信昌電今日開高上漲過程中賣壓沉重，使 2492 華新科、2327 國巨、2478 大毅也都下壓…… 大盤開高走低，僅 2330 台積電、2408 南亞科、3008 大立光、2474 可成等電子權值股撐盤收盤小漲 1 點，高低振幅達 116 點，成交量放大為 1,429 億，日 K「帶量長上影線黑 K」……OTC 則強於大盤，在矽晶圓 5483 中美晶、6488 環球晶、6182 合晶的拉抬下，再創反彈新高。但是仍受獲利賣壓及解套賣壓出籠影響，OTC 漲幅收斂為 1.03%，成交量 422 億…… 上漲家數 791 檔，下跌家數 609 檔……

【10 月底分享的《遍地黃金打群架》持續飆漲】舊菜持續香噴噴，如：一、漲價概念股矽晶圓 5483 中美晶、6488 環球晶創高，帶動 6182 合晶、3532 台勝科補漲。二、繼漲價概念股二極體 ONLY ONE 5425 台半後，2481 強茂今天也跟進攻上漲停板！！三、漲價概念股 PART 3 MOSFET：10/31 推薦 6435 大中、5299 杰力今天再創新高，今日 2342 茂矽補漲攻上漲停板！！！四、另外 11/9 起推薦的 1526 日馳經過數日整理後，今日漲停再創新高！！11/26 分享韓流概念股－2702 華園、9906 欣巴巴再創新高…… 再次提醒，愛賺多少自己決定囉！！今天新竄起 5G 概念股，包含 3419 譁裕（11/22 分享）、3152 璟德、3596 智易等……

其他強勢股：6462 神盾、3661 世芯 - KY、2379 瑞昱、2369 菱生、4943 康控 - KY、3236 千如、2349 錸德、6238 勝麗、3546 宇峻、4147 中裕…… 等

大盤準備再度洗刷刷…… 洗澎澎……？？？？

最後祝大家明日操作順利！！！就是要發大財！！！

※以上內容由華冠投顧 林幸蓉分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

