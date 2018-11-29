【亞洲投顧】建議以短多個股技術面操作因應

◆盤勢分析

台股開高百點後來到月初高點但遭賣盤壓回，尾盤跌回至平盤上，台積電權值股上漲撐住指數，盤面上有部分中小型股表現強勢，如強茂、璟德、錸德、茂矽等漲停，主流類股仍是維持在矽晶圓及被動元件兩大族群，國巨、華新科、信昌電、環球晶、中美晶、合晶等，其他強勢電子股有創意、瑞昱、南亞科、神盾等強勢上漲。終場台股僅上漲 1 點以 9885 點收市，成交量 1429 億元，成交動能大增。

蘋概三雄今日領軍蘋概股走揚，台積電跳空開高，終場上漲 1.1%，雖以今日最低點 229 元作收，但仍成功收復月線；股王大立光今日開高走低，早盤雖站回月線，但尾盤同樣以今日最低點作收，終場上漲 1.15%、收在 3515 元，力守 3500 元關卡之上；鴻海今日市值雖重返兆元大關，但早盤開高後一路走低，午盤由紅翻黑，終場下挫 0.96%、收在 72.4 元。

記憶體族群在記憶體大廠美光上修明年第 1 季獲利展望，且股價大漲 4.6% 帶動下，推升族群股價同步攀揚，南亞科、旺宏大漲逾 2.7%，華邦電盤中漲勢也同樣強勁，惟尾盤不敵賣壓襲擊而收黑。漲價題材股矽晶圓族群今日再獲資金追捧，中美晶大漲超過 7%，合晶、台勝科上漲逾 6%，環球晶上漲逾 3%。

選舉過後預期政治風險降低，型態上有頭肩底的味道浮現，指數順利站上月線，配合成交量回籠，正上演波浪理論中，C 波的反轉戲碼，並重新迎接葛蘭幣八大法則的第一買點。而重返多頭格局仍需要國際政經配合，G20、中美貿易戰川習對話都將是持續觀察的重要事件，影響台股反轉的重要因子。

以上資料僅供參考，投資時應審慎評估

