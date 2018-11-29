【華冠投顧】大量出貨K 無基之彈彈完了?

◆盤勢分析

昨晚美股大漲 600 點，但今天台股開高走低，這幾天提醒的『行情若往上突破布林甚至是 10014 是否會出現假突破狀況』今天早盤短暫站上布林通道後開始下跌，漲百餘點最終只收漲 1 點，且今天量能有 1431 億，早盤甚至一度估量上看 1700 億，尾盤收最低也映證了我昨天也提過的『量大好出貨』的狀況，雖然大盤狀況不佳且有見短線高點的可能，但 OTC 市場還沒出現敗相，很多中小型股票還是活蹦亂跳，因此接下來要留意大盤疲弱，但中小型續彈的狀況，同時也還是提醒大家，雖然

OTC 站上季線，但季線仍然還是『下彎的』

類股方面今天金融非常弱勢，收破 11/13 低點 1219 確定轉弱，而電子股雖然強勢領先大盤突破 11 月份高點，但是量增開高走低也頗有出貨味道，其中權值股 2317 鴻海遇到月線反壓開高走低，近期強勢的 IC 設計龍頭 2454 聯發科也是開高走低回測季線，中小型股的部分許多近期漲多的都出現上影線走勢，被動元件部份昨天漲停的 6173 信昌電仍上漲 4.29%，2327 國巨則是開高走低收漲 0.5%，昨天節目分析的 IC 設計族群中 3529 力旺、3443 創意也都有續漲的表現。

作者: 華冠投顧 海豚交易室 范振鴻分析師

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