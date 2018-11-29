【豐銀投顧】聯準會緩升息 川習會能有解？

◆盤勢分析

美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾今天說，當前利率「略低於」不刺激也不拖慢經濟成長的中性水準，暗示升息接近尾聲，近期低落的投資人情緒為之振奮，帶動美股大漲。但鮑爾形容當前利率以歷史標準衡量偏低，意味聯準會 12 月 18 至 19 日集會時仍有可能升息。鮑爾說，聯準會沒有預設政策，將密切留意未來出爐的經濟和金融數據。其實原先川普就一直希望聯準會升息不要升太快，但川普越是這樣強迫聯準會，聯準會為了彰顯自已的超然獨立之立場，就越不可能聽川普的話來暫緩升息。因此，川普就必須用其他方法來逼聯準會緩升息。

方法很簡單，聯準會的主要任務並不是讓經濟成長，而是避免經濟因為通膨太嚴重而泡沫破掉。因此，通膨只要不要太嚴重，聯準會升息的正當性自然就消失，自然就要停下升息的腳步。川普用的是什麼方法？就是不讓國際原油價格上升。因此只要川普一直打壓油價，通膨就不會上升，通膨不上升，就會引發經濟放緩的疑慮，如此一來聯準會自然就不得不暫時停息了。川普要的是 2020 年的總統選前，經濟景氣能維持繁榮，即使金融市場冒大一點的風險。聯準會的政策本來就有說是要收縮到比中性利率還要再緊一點點，估計中性利率大約在 2.25%～2.50% 之間。也就是說: 今年 12 月再升一次，就可以中性了但是明年只要再升 2 次，就肯定會比中性再稍微緊一點點了。

如此一來，行情就真能放心一路做多了嗎？當然也還沒這麼樂觀，要知道明天 G20 會議的重頭戲就是川習會議，現在又多了俄羅斯跟烏克蘭可能戰爭的疑慮，國際情勢會變的更加複雜。加上台股遇到萬點整數關卡又會近關情怯，短線操作還是多看少做為宜。未來還是以短進短出為操作原則，待一切疑慮過了以後再恢復波段操作。祝大家操作愉快。

豐銀投顧 李世新 分析師