美中貿易戰勢必惡化 經濟學家：人民幣恐貶破7.7

根據《彭博社》報導，紐約梅隆銀行資產管理公司 (BNY Mellon Investment Management) 經濟學家認為，美中貿易爭端，勢必進一步惡化，人民幣恐貶破 7.7。

台北時間週四 (29 日) 晚間 6 點 59 分，Investing.com 報價顯示，美元兌人民幣下跌 0.12%，至 6.9457。

美元兌人民幣下跌。(圖：翻攝自 Investing.com)

美國總統川普和中國國家主席習近平，預計本週五，於阿根廷首都布宜諾斯艾利斯登場的 20 國集團 (G20) 峰會期間會面，兩人將針對貿易問題，進行溝通。

紐約梅隆銀行資產管理公司首席經濟學家 Shamik Dhar 表示，「川習會」或許能達成某種協議，但不太可能緩解美中之間，長期存在的政治緊張關係。

Dhar 稱，美中貿易戰勢必加劇，關稅攀升，將使人民幣走跌，人民幣兌美元的貶幅，恐上看 10%。

2018 年以來，人民幣兌美元累計貶值逾 6%。

相較於 2018 年高點，人民幣已下跌約 10%，若較當前水平 (彭博以週四下午美元兌人民幣至 6.9401 估算) 再跌 10%，將貶破 7.7。

Dhar 稱，美國政府試圖重整與中國在各個領域的雙邊關係，貿易摩擦是不可避免的。

Dhar 研判，若「川習會」無明顯進展，2019 年起，北京當局可能會放任人民幣走貶，藉此向美國證明，他們不會讓關稅戰，重創其經濟發展。

美國總統川普已放話，稱他會按計畫，對價值 2000 億美元的中國輸美商品，提高關稅稅率至 25%；他並稱，若未能與中方達成協議，美國將另對 2670 億美元中國輸美商品加稅，稅率可能是 10% 或 25%。

川普提到，蘋果公司 (Apple) 在中國生產的 iPhone 和筆記型電腦，也可能被涵蓋在加稅清單中。