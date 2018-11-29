台股盤後—萬點曇花一現 終場僅小漲1點 摩台指壓低結算

受到美股大漲激勵，台股今 (29) 日早盤大漲百點並衝破萬點，隨後遇反壓拉回，萬點曇花一現，盤中在中小型股短線漲多下，獲利了結賣壓出籠，指數從萬點拉回後一路走低，尾盤受到電子權值股與金融股出現明顯壓盤影響，指數漲幅大幅收斂，終場僅小漲 1.05 點，以今日最低點 9885.36 點作收，摩台指壓低結算，台股成交量為 1429.1 億元。

台股今日上市類股中，電纜與橡膠指數表現最強勁、漲幅逾 1.5%，盤面收紅的指數包括半導體、生醫、電通、觀光、資訊、其他、化生醫、電子、光電、電零、其電、化工、資服、鋼鐵、非金、造紙，運輸指數平盤作收，其餘指數均收黑，又以油燃指數跌幅最重、達 2.48%。

店頭市場今日表現相對大盤強勢，櫃買指數開高走高，終場上漲 1.3 點，以 126.45 點作收，成交量為 423 億元。上櫃指數部分，以網通指數表現最強勁、上漲 2.87%，除化工、機械與電子設備指數收黑外，其餘指數均收紅。

蘋概三雄今日領軍蘋概股走揚，台積電跳空開高，終場上漲 1.1%，雖以今日最低點 229 元作收，但仍成功收復月線；股王大立光今日開高走低，早盤雖站回月線，但尾盤同樣以今日最低點作收，終場上漲 1.15%、收在 3515 元，力守 3500 元關卡之上；鴻海今日市值雖重返兆元大關，但早盤開高後一路走低，午盤由紅翻黑，終場下挫 0.96%、收在 72.4 元。

記憶體族群在記憶體大廠美光上修明年第 1 季獲利展望，且股價大漲 4.6% 帶動下，推升族群股價同步攀揚，南亞科、旺宏大漲逾 2.7%，華邦電盤中漲勢也同樣強勁，惟尾盤不敵賣壓襲擊而收黑。

漲價題材股矽晶圓族群今日再獲資金追捧，中美晶大漲超過 7%，合晶、台勝科上漲逾 6%，環球晶上漲逾 3%。

法人指出，今日台股短線急漲，萬點得而復失，面臨股價高檔後的出脫賣壓，短線上攻萬點壓力不輕，惟量能已擴增，指數整理後續上攻的機會仍在。明 (30) 日適逢 MSCI 指數季度調整，將是攸關台股短線表現的關鍵，影響後市是否維持萬點區間橫盤整理格局。