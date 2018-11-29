受技術出口管制影響 美國科研或遭拖累

上周，美國商務部工業安全署（BIS）出台了最新技術出口管制先期通知，並就這一框架方案向公眾徵詢意見，這或將成為美國對技術出口最嚴的一次管制。

根據這份框架，美國政府考慮對 14 個類別的科技關鍵領域進行管制，包括人工智慧、晶片、量子計算、機器人、面印和聲紋技術等被認為涉及國家安全和高技術的前沿科技。

而該文件的最主要目標，是使美國在先進科學技術方面保持領先。

但這一做法引發了科技公司和研究人員的一個擔憂，即新規則可能阻礙美國在人工智慧、機器人和量子計算等戰略關鍵領域的科研研究。

Axios 認為，一系列限制技術出口的措施風險在於，一些高科技公司和學術研究人員可能會因為這一「禁令」而無法與重要的外國專家合作。失去了交流，就可能危及美國在重點科學技術方面的領先優勢。

以美國的大學為例，這些管制使得超強韌材料和某些類型的離心機等敏感技術無法出口到美國以外。該規則禁止美國人與外國公民分享有關此類技術的資訊，即使在美國境內也是如此。

但頂尖大學一般都不會將外國出生的學生排除在研究實驗室之外，這也是美國大學對全世界開放性的體現。

斯坦福大學出口合規主任 Steve Eisner 表示：

「斯坦福大學，哈佛大學，麻省理工學院和其他頂級研究機構都沒有按政策進行出口管制工作。我們需要確保所有學生，無論公民身份如何，都能充分參與研究。」

Eisner 說，如果頂尖大學選擇受到出口管制的限制，就會阻止頂尖外國學生申請。

與此同時，商業公司經常會和美國大學合作，在大學投入大量資金，從而產生公司可以商業化的基礎性研究成果。

但如果將出口管制擴展到包括人工智慧和機器人等熱門技術領域，那麼一些發展最快的研究可能會禁止行業與大學合作，進而使一個重要的資金來源——企業資金來源枯竭，並影響美國在這些技術領域的研究進展。

科技公司協會 BSA 的政策主管 Christian Troncoso 表示，美國的技術出口管制，讓企業同樣感到擔憂，因為這可能會限制重要的研究成果來源。

華爾街見聞會員專享內容在《比「投資審查」更狠的招來了！美國加強技術出口管制，堵死所有漏洞》一文中曾提及，以往，為了規避越來越嚴格的投資審查，除了公司前往美國投資獲得技術，亦有美國公司出於經濟利益考慮，將技術賣出。

而在這一次改革中，用投資設限和出口管制兩個方法，進行雙重審查，堵住之前的漏洞。

目前，美國公眾還有三周時間對政府的初步管制通知提出修改建議。Axios 表示，所有與其交流過的專家都表示，這對於一個深思熟慮的規則來說，時間太短了。