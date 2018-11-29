港股大幅波動挫231點 U+A0U+A0騰訊上衝3萬億港元曇花一現

11月29日，港股結算日大幅波動，先升後跌。恒生指數最終收報26451.03點，跌231.53點或0.87%；成交金額901.98億港元。

隔晚聯儲局主席鮑威爾放鴿表示聯邦基金利率只是略低於中性利率區間，市場憧憬加息步伐放緩升溫，美股道指暴升617點；帶動港股及亞洲股市開市跟隨造好。

港股高開221.65點或0.83%，很快升至日內高位26923.33點，最多升240.77點；隨後升幅持續收窄，於10:33左右已轉升為跌；中午過後跌幅擴大，於15:22左右曾跌至日內低位26399.81點，最多跌282.75點。看來市場對本周末中美高層談判仍抱觀態度，對後市未敢放肆樂觀。

恒生中國企業指數收報10584.93點，跌49.78點，跌0.47%。12月恒生指數期貨報26407點，跌216點；未成交合約近12.7萬張。

股王騰訊(00700-HK)早段曾衝高至320.8港元，市值再次突破3萬億港元大關，惟只曇花一現；收市報312港元，跌2.8港元或0.9%；終止3連升，成交金額高達119.8億港元。

友邦保險(01299-HK)跌0.3港元或0.5%，收報64.4港元；中國平安(02318-HK)跌0.25港元或0.3%，收報75.8港元。

市場憧憬美國明年減慢加息步伐，地產股逆市造好。新鴻基地產(00016-HK)收報113.3港元，升1.1港元或1%。

加息步伐料放慢，金價回升至每盎斯1220美元以上，金礦股造好。招金礦業(01818-HK)收市報7.5港元，升0.3港元或4.2%。

六福珠寶(00590-HK)中期業績毛利率下滑，近兩個月港澳同店銷售下跌，股價顯著下挫，收市報23.45港元，跌1.65港元一6.6%。

中興通訊(00763-HK)再傳出負面消息，報導指有美國參議員敦促調查中興於委內瑞拉業務，股價挫4.8%或0.78港元，收報15.36港元。

中國消費者協會發布美圖(01357-HK)旗下美圖秀秀，被指涉嫌過度收集用戶可識別生物訊息及財務訊息。美圖急挫15.9%或0.64港元，收報3.39港元。

半新股MINDTELL TECH(08611-HK)突然暴跌，收報0.54港元，跌83.5%或2.83港元，成交金額急增至2.43億港元。