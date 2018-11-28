貿易戰是一時的 陸資產管理業者：中美可望走上合作之路

美中貿易戰持續延燒，「川習會」能否緩解緊張情勢，仍在未定之天；不過，中國資產管理業者認為，貿易戰是一時的，長遠來看，中美仍可能走上合作之路。

美國總統川普和中國國家主席習近平，預計本週五，於阿根廷首都布宜諾斯艾利斯登場的 20 國集團 (G20) 峰會期間會面，兩人將針對貿易問題，進行溝通。

白宮經濟顧問庫德洛 (Larry Kudlow) 日前表示，美中雙方有機會於「川習會」達成協議，可望緩解貿易爭端。

庫德洛強調，美中貿易磋商，應符合公平、互惠條件，竊取智慧財產權、強迫技術轉移等問題，必須獲得解決。

藍石資產管理公司董事長朵元今 (28) 日接受 CNBC 採訪時稱，儘管中美之間存在貿易緊張關係，但長期來看，也有攜手合作的理由。

朵元指出，中國消費者希望以便宜的價格，買到美國商品；與美國公司合作，中國能夠學習新事物；對美國而言，投資中國市場，則可帶來不錯的回報。

朵元認為，「中美合作，是互惠互利的。」

朵元強調，美中關係發展，是眾所矚目之事，「長遠來看，美國和中國，可能會走上同一條路。」

朵元說，中美可一同合作，促進金融市場發展，「我們對中國經濟充滿信心，政府對經濟改革、貨幣與財政措施，皆大力支持。」

他預估，2019 年，中國國內生產毛額 (GDP) 年增率，約為 6%。