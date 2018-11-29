鮑爾還透露了一個重要判斷：美股沒有泡沫！

美東時間 11 月 28 日周三， 聯準會主席鮑威爾在紐約經濟俱樂部的午餐會上發表講話，在演講稿披露後，美股迅即大漲，美元指數急跌。鮑威爾稱政策沒有預設路徑，利率「略低於」中性區間，升息影響可能需一年左右體現。而在今年 10 月 3 日鮑威爾曾表示，美國經濟表現「相當正面」，聯準會再也不需要保持超低利率，要循序漸進地轉向中性利率，「當前可能距離中性利率還有一段長路（a long way）」。反差之處可見一斑。

雖然目前市場的關注點主要集中在鮑威爾對利率的表述變化上，但其實鮑威爾講話的內容非常豐富，他在談及聯儲目前觀察的四個脆弱性之一的資產估值水平時釋放出一個信號：美股沒有泡沫！

縱觀主要資產類別的情況，我們看到一些估值水平已經高於歷史水平了。例如，即使在對經濟狀況進行標準調整之後，對風險較高的公司債務和商業地產的估值也處於其危機後分布的上限，儘管它們沒有達到危機前信貸繁榮時期的水平。然而，我們認為，並沒有重要的資產類別估值遠遠超過標準基準，例如，在 20 世紀 90 年代末的網路繁榮或危機前的信貸繁榮時期。

當然，日常最受關注的資產類別是股票。今天，股票市場價格與遠期本益比等歷史基準大體一致（見圖 8）。 區分市場波動和威脅金融穩定的事件非常重要。 大幅度持續的股票價格的下跌可能會給支出和信心帶來下行壓力。然而，從金融穩定的角度來看，今天我們不認為股市身處險境。

作為聯準會主席直接評價美股沒有泡沫也實屬比較罕見。

但清華大學國家金融研究院院長朱民在本月中國國際金融學會年會上表示，數據顯示，債務方面，美國政府債務占世界第一，股市方面，目前，美股平均估值達到 28 至 29 倍，公司收益增長遠遠低於股市上升速度，差距即為流動性支撐的泡沫。美股的股市處於歷史高度，估值也在歷史高度，泡沫較明顯。

財經網站 Epsilon Theory 的 Ben Hunt 則認為，表明平靜之下，危機在逐漸臨近。

從美國家庭凈值對比美國 GDP 來看，從 1951 年到 1997 年的 46 年間，美國家庭財富的增長基本上和整體 GDP 增長是相符的。但是從 1997 年到如今的 20 年間，這種情況發生了變化，兩者出現了分歧。在這 20 年裡，市場經歷了網路泡沫、次貸危機以及如今的金融資產泡沫。

Hunt 指出，正是上述問題使得家庭財富增長超過了整體經濟增長，但這些泡沫最終都會在聯準會貨幣政策之後被故意戳破。「在現代貨幣系統中，這是一個一直在被使用的創造泡沫的方式，故意將貨幣價格壓低，鼓勵借貸和槓桿，讓未來的增長提前到來。如果可以一直維持下去，這是個好方法。」

但問題是，這是難以持續下去的。Hunt 認為，在通膨走高之後，聯準會總是會戳破泡沫的，而眼下，通膨已經開始上升了。

尤其是本月早些時候，美股科技巨頭們紛紛出現深幅調整，除了讓人們普遍擔心對整個資本市場產生負面影響外，對新一輪科技股泡沫破滅的質疑聲則更加令市場感到不安。

根據英國《經濟學人》智庫的數據，當今的科技公司，每一美元對基礎設施的投資，會拉動五美元的銷售增長。而十年前，一美元投入將至少帶回十美元的回報。