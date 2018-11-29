半導體產業明年增長預測遭下修 超級週期將告終？

包含三星電子在內的晶片製造商，正努力面對更加嚴峻的盈利環境，市場臆測該行業的「超級週期」將告一段落，且庫存正在累積。世界半導體貿易統計 (WSTS) 下修明年半導體市場的增長預測，該機構指出，記憶體晶片銷售下滑為影響主因。

WSTS 將 2019 年半導體市場的增長預測從 4.4% 下修至 2.6%，記憶體晶片市場的年增則從 3.7% 下修至 - 0.3%，記憶體晶片需求約佔半導體市場的 30%。

WSTS 預期 2019 年半導體增長率為 2.6% 圖片來源：WSTS

三星投資者關係主管 Robert Yi 在 10 月底時表示，該公司預計其記憶體業務 10 月至 12 月的表現，將比前一季更糟糕。此外，三星將大砍半導體資本支出，預期今年資本支出會降至 31.8 兆韓元 (280 億美元)。



半導體產業的週期通常為 2 年至 3 年，根據替換設備與晶片升級的時間，會有所不同。谷歌、蘋果、臉書和亞馬遜加速對數據中心的投資，以及物聯網蓬勃發展，半導體產業在近幾年維持快速增長，創造所謂的超級週期。

記憶體晶片銷售



記憶體晶片銷售下滑的罪魁禍首為對美中貿易戰的擔憂，以及智慧型手機市場萎縮，該市場佔記憶體晶片需求的 40%。因美中貿易戰，由中國出口至美國的半導體面臨額外的關稅，此外，業界人士指出，由於貿易緊張，許多客戶正在推延投資決策。

今年前 9 個月，全球智慧型手機出貨量年減 4%，在蘋果 2007 年推出 iPhone 以來，全球智慧型手機出貨量不斷攀升，但在近期產品缺乏科技創新，以及市場飽和之下，該市場增長前景不佳。

半導體市場預測



全球半導體市場銷售額在 2017 年首次突破 4000 億美元，年增為 20%，今年預計整體半導體銷售額為 4780 億美元，年增 15.9%，明年預計銷售額為 4900 億美元。

然而，由於數據中心的記憶體晶片投資明顯放緩，WSTS 將 2019 年美國銷售增長預測從 4.6% 下調至 1.4%。

貝恩資本的董事總經理 Yuji Sugimoto 指出，儘管記憶體晶片的中長期需求預期將增長，但晶片製造商正在衡量，短期的修正還會再持續多久。英特爾的臨時執行長表示，2018 年對該公司來說，是美好的一年，但對於整個行業來說，進入 2019 年將變得較艱難。

未來展望

下一代服務的普及將主導半導體市場的未來，例如採用 5G 無線通訊技術和感測器的自動駕駛，而人工智慧需要處理大量的數據。預計圍繞在數據的相關經濟，不僅將會在美國增長，也會在新興國家有所成長。