IC Insights：記憶體入「降溫期」 Q4年增估僅個位數

據《IC Insights》分析報告顯示，由於記憶體市場開始出現疲軟，拖累整體 IC 市場，預估今年第四季 IC 市場的年增率僅剩下個位數，下降態勢明顯，整體產業將進入「降溫」期。

在 2018 年 McClean 報告的 11 月更新中，對 IC 產業進行深入分析和詳細的五年期預測，該報告認為，在經歷了長時間的強勁成長後，從年初的 23% 年增率，大幅衰退，整體 IC 產業將進入周期性的「降溫」期。

下圖中顯示了全球 IC 市場從 2018 年第一季到第三季的年增率以及《IC Insights》對今年第四季的預測，可以看見，從 2018 年上半年開始，IC 市場的季度年增率強勁。

然而，到了第三季，IC 市場年增率下降至 14%。此外，隨著記憶體市場的疲軟，IC Insights 預估第四季 IC 市場的年增率將僅有 6%。從今年第一季到第四季預測，年增率共下降了 17%。

今年 IC 產業年增率呈現下行趨勢 (圖: IC Insight)

今年第三季顯著的下降趨勢似乎證實了年增率放緩的態勢。2017 年，第三季對第二季 IC 市場年增率幅度為 11%，相比之下，今年第三季對第二季年增率幅度放緩至 6%，IC 產業在今年第三季明顯降溫。

如上所述，記憶體市場走弱已經開始為整體 IC 市場成長帶來「逆風」。有趣的是，在 2017 年，第三季對第二季的記憶體市場年增幅度非常強勁，達到 18%。相比之下，2018 年第三季對第二季的記憶體市場年增率幅度為 8%，根本不到去年的一半。