蘋果稱iPhone XR為銷售最佳機種 蘋概股走揚 鴻海市值重回兆元大關

市場擔憂蘋果 iPhone XR 銷售不如預期，但蘋果高層週三向外媒透露，iPhone XR 自 10 月中旬開始銷售以來，是每日銷量最高的機型，蘋果股價週三上漲 3.85%，也帶動今日蘋概族群台積電、大立光、鴻海、康控等同步走揚，其中，鴻海市值重新站上兆元大關。

根據外媒最新報導，蘋果的產品營銷副總裁 Greg Joswiak 指出，iPhone XR 是目前蘋果公司最主流、最受歡迎的 iPhone，且上市以來，就是每天最暢銷的 iPhone。

而蘋果週三股價上漲 3.85%，來到 180.94 美元，盤後更是持續走高，這也激勵台股中的蘋概族群同步翻揚，台積電盤中上漲逾 2%，光學鏡頭供應商大立光上漲 4.5%，同族群的玉晶光也同步走揚，聲學元件廠康控攻上亮燈漲停，美律也有 4.7% 的漲幅。

而代工廠鴻海也受激勵，股價力守平盤之上，市值也同步站穩兆元大關，不過另一代工廠和碩開高走低，股價在午盤前由紅翻黑。

據了解，雖然蘋果已不提供明確的銷量數據，但該公司偶爾會向投資者透露哪些型號的產品銷售情況最佳。目前 iPhone 產品線還包括 iPhone 7 和 iPhone 8 等舊款機型。