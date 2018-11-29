台菲產業鏈結論壇簽6項備忘錄 持續深化產業合作

台菲產業鏈結高峰論壇今 (29) 日在台北登場，繼去年簽署 6 項產業合作備忘錄後，雙方今年再簽 6 項合作備忘錄，內容涵蓋電子、塑膠、電動機車等領域，展示雙方對深化產業合作不遺餘力。

雙方今年會中簽署的 6 項產業合作備忘錄，除了聚焦長期合作的電子產業外，也包括電動機車與塑膠製造等項目，此外，論壇中也就智慧園區、資訊電子創新應用等多項主題討論未來合作可能。

由中華民國工業總會和菲律賓工商團體共同舉行的台菲產業鏈結高峰論壇，每年固定於年底舉辦。經濟部次長王美花會中致詞表示，隨著雙方產業合作越來越深入，雙邊貿易額也逐步成長，去年就達將近 120 億美元。

王美花進一步指出，台菲產業關係緊密，每年都會舉辦部長級官員會議探討雙邊經貿議題，深化雙方產業合作，尤其去年台菲雙邊投保協定成功翻修後，政府陸續舉辦多場相關說明會、研討會促進企業深入了解，今年明顯感受到台商投資菲國的意願提升不少。

對於近期貿易戰影響蘋果供應鏈，菲國作為台商避險的可能性，王美花說明，相關供應鏈在中國的風險確實會提高，菲律賓與台灣過去在電子產業合作較多，台商若要前往菲律賓布局，「大家都在很仔細評估」當地環境、人力資源能否配合。