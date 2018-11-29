台灣主要報紙重要財經新聞 2018年11月29日

韓流魅力無法擋！繼日前建商宣布將南下高雄推案 400 億之後，義联集團昨（28）日表示，計劃加碼 210 億元投資高雄義大世界，若包括原有投資計畫部份，合計總投資金額超過 300 億元；此外，遠東集團徐旭東也表態，絕對會加碼投資高雄。韓總上台，高雄頓時成為各企業爭相投資的聚寶地。

行政院長賴清德今（29）日將與民進黨籍立委座談，討論公投後核電政策將何去何從。據悉，經濟部內部已將四座核電廠的現狀及延役成本盤算出來，其中，延役機率最大的核三廠，延役預算上看 350 億元，核二廠則約 150 億元。



摩根大通發布 2019 年科技趨勢報告，斷言亞太科技股將進入「艱辛（tough）」的一年，包括「蘋果光」可能不再靈光，中國大陸內需放緩影響半導體等問題，都將衝擊市場。



經濟日報

韓流紅利 陸客來台轉熱

小摩：蘋果光... 明年恐不靈光

核二核三延役 要花 500 億

工商時報

義联加碼 210 億挺韓市長

美 AIT 砸 11.6 億 天母買官邸

貝萊德入股純網銀國家隊

聯合報

離岸風電 沃旭切割麥格理

G20 前夕 美中隔空喊話

亞洲新興國家 20 年薪資翻 3 倍

蘋果日報

穆迪示警 台灣信評 3 利空

太陽能慘業 茂迪精簡 916 人

童子賢談貿易戰 別幻想東南亞取代中國

中國時報

韓國瑜：民主進入 2.0 版 民生才是王道

農曆年前 台股挺進 10200 點

景氣走緩 年終、調薪近 5 年次低

自由時報

經濟部：新能源規劃 2 個月內提出

台電：配比調整 減緩電價上漲壓力

G20 川習會 白宮瀰漫破局氣氛