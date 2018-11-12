中國富人勒緊褲帶 奢侈品股正陷入困境

在全球貿易戰的籠罩下，消費者減少對奢侈品的需求，幫助了一家亞洲公司擊敗了大盤。香港企業中庸資本 Optimas Capital 基金預測，隨著富有的中國人勒緊了褲腰帶，歐洲奢侈品公司將遭受困境。

Optimas Capital 首席投資長 Thomas Wong 表示，該公司的空單部位約佔其 350 萬美元管理資金總額的 10%。這筆交易也幫助了該公司績效在差勁的 10 月份中脫穎而出，獲得 0.7% 之報酬，而其他同業的對沖基金回報率，則創下自 2011 年 9 月來經歷了最糟糕的 -3% 虧損。

S&P 500 指數 / 圖：谷歌

亞洲地區的超級富豪似乎消費能力正出現下滑，暗示了中國經濟迅速放緩所帶來的消費風險，亞洲富豪正減少一直在推動增長的奢侈品消費額。隨著製造商緊張的前景，Wong 預計該行業至明年 Q2 至少都不會起色。

全球貿易緊張局勢和人民幣貶值正在打擊中國消費者的信心，而股市和房地產市場的下滑可能會限制最富有的人的消費。中國股票市場的表現似乎也是奢侈品的一個領先指標，瑞士手錶製造商 Cie FINANCIERE 和 Swatch 也都受到影響。

此外，打擊代購的政策也似乎給予了影響，及打擊海外消費，佔中國高端購買的約三分之二，都鎮壓了中國個人消費的國外購買力。在香港的高檔手錶購買放緩，周大福 (1929-HK) 珠寶、六福集團 (590-HK) 也都是案例。

該 Optimas 基金於 8 月開始瞄準歐洲奢侈品公司，而本月在價格明顯下跌的情況下也開始削減了空單部位，但該基金並未透露放空的個別股號。據了解，Optimas 於 10 月份約 30% 業績都是靠類似做法。

該基金今年來上漲近 16%，這與 Eurekahedge 的亞洲長短期股票對沖基金指數的前 9 個月的 -6% 比較，報酬率是明顯的優於同業。

匯豐銀行 HSBC 今年曾提到，認為 Hugo Boss (BOSS-US)、Tiffany (TIF-US)、Tapestry ()、及 Michael Kors (KORS-US) 為抗跌股票。然而，以目前數據顯示，似乎除了 Tiffany 小跌約 3% 以外，事實上今年奢侈品股報酬率皆廣泛不佳。