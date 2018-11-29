【大慶證券】盤前分析－美股全面大漲  台股再戰萬點



◆盤勢分析

Fed 主席鮑威爾演說稱利率略低於中性水平範圍，鴿派言論使市場預期未來升息次數降低，激勵美四大指數應聲大漲 2% 以上，其中以 Nasdaq 上漲 2.95% 漲幅最大。先前鮑威爾表示距離中性水平還有一段距離，但週二副主席演說時表示 Fed 貨幣政策已接近中性利率，現在主席也發表類似看法，使市場更加相信 Fed 升息步調有機會放緩，有助股市表現。不過利率放緩是一體兩面，畢竟是因貿易局勢緊張、地緣政治不確定性… 等負面因素漸增，才使 Fed 修改步調，也就是說相關不利因素對經濟的影響愈加嚴重，因此美股短線大漲，但仍須留意經濟成長趨緩的壓力，在川習會不確定因素未解前，多方恐不易表態。

白宮經濟顧問表示，川普對美中達成貿易協定抱持開放態度，有機會扭轉與中國的貿易局面，美中貿易紛擾重露一線曙光，激勵昨日亞股普遍上漲，台股亦同步走揚，終場上漲 105 點收在 9884.3 點，成交金額 1287 億。集中市場 KD 指標持續上揚，帶動指數順利站回月線，月均線亦持續向上，有助支撐後續走勢，不過考量國際不確定性仍高，且外資操作反覆，短線開高後仍須留意空方賣壓。另外櫃買市場走勢續強，昨日順勢續攻站上季線，多方氣勢明顯較強，只要 10 日線不被有效跌破，短多行情即可延續。

下週起公司開始發布 11 月營收，激勵漲價概念的人氣族群持續表態，包括矽晶圓的環球晶、中美晶，MOSFET 的尼克森、杰力，以及被動元件的國巨、華新科等漲勢延續，另外 5G 相關概念持續延燒，封測相關的日月光投控、訊芯 - KY 受惠晶片廠全面採用 Sip 製程，股價全面大漲，其他像光通訊的聯亞、波若威，基地台相關的譁裕、啟碁、璟德等也有表現。整體來看，市場目光依舊聚焦在 11 月營收有機會表現亮眼，以及明年展望正向的族群，即便因國際局勢多變，使漲多拉回壓力較大，但只要重要支撐不破，後續均仍有機會重新加入輪動，相關族群可留意紡織、電動車、3D 感測、5G 相關等，可以中小型股為優先，嚴守停損停利靈活操作。

