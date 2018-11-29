

◆盤勢分析

1. 聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 週三 (28 日) 發表演說時稱，利率「略低於」中性水平範圍，既不會放緩也不會加速經濟增長，市場解讀升息週期可能比先前暗示的更早進入尾聲，美股四大指數應聲大漲，道瓊與 S&P 500 指數創下 8 個月以來最大漲幅，四大指數分別大漲 2.27%~2.95%，美股止穩走強，有利亞股表現，後續觀察 12 月 1 日登場的川習會結果。

2. 美股走強，台股電子與櫃買指數維持強勢，近期弱勢的金融股亦出現止穩，終場指數上漲 105.69 點，以 9884.31 點作收，指數站上月線，成交量為 1270.73 億元。

3. 技術面看台股，台股從 11 月 12 日開始連續 12 個交易日呈現整理，週三帶量上漲，日 KD 已經呈現黃金交叉，指數站回到月線之上，價量結構有利多方，後續若國際盤能搭配轉強，則指數有望更上層樓。

4.OTC 市場本月表現強勢，在 6488 環球晶、3105 穩懋以及 5347 世界等權值股表現強勢下，櫃買指數領先大盤突破季線反壓，低檔月線、10 日均線與 5 日均線呈現翻揚，中小型業績股在跌深後成為反彈要角，亦為近期可留意方向。

5. 三大法人買超 + 51.61 億元，外資與陸資 + 29.07 億元、投信 + 3.93 億元、自營商 + 18.61 億元。

6. 電子類股指數低檔緩步墊高，且五日均線與十日均線即將黃金交叉，指標股 2330 台積電、2317 鴻海、2308 台達電等股價止穩，有利指數偏多表現。而近期盤面，中小型業績股表現強於大型股，包括 IC 設計 5274 信驊，受惠於伺服器需求轉旺，預估明年開始淡季不淡，股價走強；3041 揚智雖然前三季持續虧損，但在外資持續買超下，股價漲停；6415 矽力 - KY 股價跌深，評價進入合理區間，投信持續買超，股價走強；3443 創意搶攻大陸華南地區 ASIC 商機，股價低檔轉強；網通族群，光通訊 3081 聯亞受惠於 5G 題材股價走強，6285 啟碁受惠 5G 裝置出貨，第四季營運走強，股價突破盤整區放量走高；另外像是 2485 兆赫、3221 台嘉碩亦呈現低檔轉強。散熱則以 3653 健策跨入電動車逆變器散熱模組，車用與伺服器訂單暢旺，股價跳空漲停，3017 奇鋐第三季業績亮眼，底部墊高。工業電腦 6414 樺漢，看好歐洲營運，美國業務亦有斬獲，業績轉強。矽晶圓明年仍將漲價，6488 環球晶、5483 中美晶走強。

7. 傳產近期以航運與觀光文創等類股較強，其中航運 2618 長榮航受惠於油價走跌以及旅展加持與日本航線增加，股價走強。2610 華航則受惠於市場預期陸客團有望增加，貨運旺季，帶動股價。航運股則以 2617 台航前三季獲利較去年同期暴增 3.78 倍，跳空突破季線，貨櫃航運則進入旺季與油價走跌，帶動 2609 陽明、2603 長榮海等股價突破季線。文化創意在資訊月登場，5478 智冠第四季業績回穩，市場預估可優於第三季，3293 鈊象三國戰紀已授權大陸可望帶入新動能，3546 宇峻明年多款遊戲推出，動能走強，均刺激股價表現。觀光股則在選後市場預期兩岸觀光可望增溫，尤其以高雄為首，2704 國賓、2702 華園、2705 六福以及旅行業的 2719 燦星旅、2731 雄獅等為多方指標，另外亦帶動南部營建股像是 2505 國揚、2524 京城。

8. 看好高雄前景，義? 集團表示，計劃加碼 210 億元投資高雄義大世界，若包括原有投資計畫部份，合計總投資金額超過 300 億元；此外，遠東集團徐旭東也表態，絕對會加碼投資高雄。

