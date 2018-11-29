台股盤前－鴿派鼓動美股全面漲 內外資力拱 大盤可望續揚再戰萬點 

G20 中美關稅談判傾向樂觀，台股昨 (28) 日上漲 105.69 點，以 9884.31 點作收，連收第三根紅 K，站上月線。外資期現貨皆偏多布局，今天摩台結算在即，在量能逐漸放大、內外資同步加持下，加上國際氣氛偏多，今天指數可望續揚，短線有助台股再挑戰萬點壓力位置。

自營商買超 27.15 億元，投信買超 3.93 億元，外資及陸資買超 29.07 億元，三大法人合計買超 60.15 億元。而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 4920 口至 15037 口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加 6015 口至 42363 口，外資期現貨皆偏多布局。

聯準會 (Fed) 主席鮑爾暗示升息步伐擬放緩，鴿派訊息一出，美股今晨應聲大漲，四大指數都勁揚超過 2% 作收，美股道瓊指數上漲 617.70 點，或 2.50%，收 25366.43 點。S&P 500 指數上漲 61.61 點，或 2.30%，收 2743.78 點。那斯達克指數上漲 208.89 點，或 2.95%，收 7291.59 點。費城半導體指數上漲 27.37 點，或 2.27%，收 1231.45 點。其中，標準普爾 500 指數、道瓊工業平均指數出現八個月來最大單日漲幅，那斯達克指數的單日漲幅也創逾 1 個月高。

今天看盤重點，摩根大通發布 2019 年科技趨勢報告，斷言亞太科技股將進入「艱辛（tough）」的一年，包括「蘋果光」可能不再靈光，中國大陸內需放緩影響半導體、DRAM 歷經史上最長多頭將迎來衰退等問題，都將衝擊市場。此外，智慧機升級以擴增實境（AR）／虛擬實境（VR）、全螢幕及多鏡頭最具看頭。這項報告對於蘋概股、半導體股、DRAM 族群、及光學鏡頭股的影響將值得留意。

高雄市長韓國瑜還未上任，「韓流紅利」先報到，中共國台辦發言人馬曉光昨日說，已有大陸旅遊業者組團去高雄旅行；國內相關業者馬上感受到，高雄市遊覽車商業公會前理事長江其興透露，正積極接洽陸客團等行程，搶攻商機。目前深耕高雄的飯店、旅行社包括國賓、漢來、京城旗下 H20、五福旅遊等，業界估觀光紅利將開始發酵。「韓流」激勵，觀光、航空雙雄等連日強漲，可續關注今天是否持續利多發酵。

整體來說，在 G20 川習會之前，投資人隨著美國川普總統等高層的談話「忽喜忽悲」，今天逢摩台指結算，市場資金已在昨天對特定族群點火，台股目前價量結構有利多方，後續若國際盤能搭配轉強，則指數有望更上層樓，目前買盤力道逐漸增強，短線待各均線低檔整理糾結向上後，台股可先看萬點關卡。