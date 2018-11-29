中國銀保監會就修訂外資銀行管理細則征求意見 加入審慎性條件

中國銀保監會周三就修訂外資銀行管理條例實施細則征求意見，其中要求，外國銀行已在中國境內設立外商獨資銀行或中外合資銀行的，在設立外國銀行分行時，其在中國境內己設外商獨資銀行或中外合資銀行應當具備銀保監會規定的審慎性條件。

所謂審慎性條件，主要包括：具有良好的持續經營業績，資產質量良好；具有健全的風險管理體系，能夠有效控制各類風險；具有對中國境內機構活動進行管理、支持的經驗和能力；具備有效的資本約束與資本補充機制等。

刊登在銀保監會網站的征求意見稿並顯示，外資銀行營業性機構可以依法與母行集團開展境內外業務協作，發揮全球服務優勢，為客戶在境外發債、上市、並購、融資等活動提供綜合金融服務。

“（此舉）為進一步擴大銀行業對外開放，促進銀行業競爭力提升，增強外資銀行風險抵禦能力，加大金融消費者權益保護，”銀保監會稱。

而外資銀行營業性機構經營下列業務，適用報告制，包括代理發行、代理兌付、承銷政府債券；托管、存管、保管；財務顧問等咨詢服務；代客境外理財等。



銀保監會指出，外國銀行在中國境內同時設有外商獨資銀行（或中外合資銀行）和外國銀行分行的，該外國銀行分行只能從事批發業務；外國銀行分行在開辦存款業務時應當向客戶聲明本行存款是否投保存款保險，除中國與其他國家或地區之間對存款保險制度另有安排之外，外國銀行分行存款不投保存款保險。

外商獨資銀行分行、中外合資銀行分行營運資金應當與業務規模相適應且撥付到位；外資銀行營業性機構申請經營人民幣業務或擴大人民幣業務服務對象範圍，應當具備銀保監會規定的審慎性條件，並經銀保監會或所在地銀保監局審批。

外國銀行在中國境內設立多家分行的，如管理行已獲準經營人民幣業務以及衍生產品交易業務，該管理行可以履行管理職責，在評估並確保中國境內其他擬經營人民幣業務和衍生產品交易業務的分行滿足條件的前提下，授權其開辦相關業務。

此外，外國銀行分行應按不低於公眾負債額的5%持有合格資產。合格資產余額達到營運資金的30%時可以不再增持。銀保監會可以要求風險較高、風險管理能力較弱的外國銀行分行提高本款規定的比例。

路透北京11月28日