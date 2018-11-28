戴奧辛污染國賠案判賠1.9億元 中石化：將尋求聲請釋憲的可能

中石化 (1314-TW) 纏訟多年的前台碱安順廠戴奧辛污染國賠案，最高法院今 (28) 日開庭宣判，與二審判決結果幾乎相同，由中石化獨自負擔賠償責任，賠償金額約 1.9 億元，對此判決結果，中石化強調尊重判決，但對結果深感痛心，將尋求聲請釋憲的可能性。

針對前台碱安順廠戴奧辛污染國賠案，最高法院今日開庭宣判，與二審判決結果幾乎相同，由中石化獨自負擔賠償責任，賠償金額約 1.9 億元，本案僅部分廢棄發回。最高法院表示，居民健康受損的原因是血液中的戴奧辛濃度偏高。

中石化指出，前台碱公司安順廠於民國 71 年關廠前，經濟部已相當程度知悉土地受有污染，卻火速關閉該廠、無任何整治作為，更將台碱併入當時的國營事業中石化公司，作為解決手段。經濟部自當時就以各種方式掩飾、隱瞞當地居民土地已受污染的事實，使戴奧辛毒害持續進入居民身體，長期累積並侵蝕居民健康，進而超過人體可負荷的上限。

中石化認為，縱使戴奧辛數值與致病成因有待科學驗證勾稽，但究其主因，正是經濟部前後長達近 25 年的欺瞞推諉所造成，才使居民血液內戴奧辛數值長年累積、超標，以致居民身心受害，還以訛詐手段，藉民營化過程，使不知情的投資大眾承繼惡果。

中石化指出，民國 72 年國營的中石化奉經濟部命令與台鹼公司合併，民國 80 年起配合政府民營化政策，逐步將中石化股份釋出給一般投資大眾持有，政府更因中石化民營化後獲利 180 億鉅額受益，今法院卻認定經濟部非中石化股東與董事，無須負擔賠償責任，但政府在出售股權時，卻未盡到告知的責任。

中石化被迫併入前台鹼安順廠汙染土地後，僅能透過報載揭露，才知該土地受到嚴重污染，至今已投入逾 30 億元的污染整治費用，且需面臨居民求償等情況，且法院又判中石化獨自承受這項歷史共業。

此外，針對最高法院表示，居民健康受損的原因是血液中的戴奧辛濃度偏高，就一般大眾對科學的理解可知，戴奧辛來源是農藥原料在「製造過程中」所附帶產生的，而中石化民營化後，從未於當地有任何生產與製造行為，中石化質疑，為何決策國營事業製造農藥原料，因而產生戴奧辛的政府不用負責，卻將莫須有罪名強加給不曾生產過任何農藥原料的中石化。

中石化表示，最高法院在此訴訟案中，墨守國家賠償法的法條文義，未能順應先進國家司法實務所引領的世界潮流，盡可能放寬國家賠償責任要件，使經濟部及其所屬中油公司，明明已在訴訟外願意付出 28.8 億元填補居民損害，在訴訟上反而不需負起金額相對較低的 1 億多元損害賠償責任。

中石化強調，雖尊重判決，但對此結果深感痛心，且當地居民暨法扶律師團對此判決也同表遺憾，認為政府應公開道歉，經濟部不應免責。對於違背公平正義而令人不解的判決結果，在收到判決後，中石化將研究該判決所適用的法律有無牴觸憲法的疑義，探尋向司法院大法官聲請釋憲的可能性，以維護全體股東權益。

