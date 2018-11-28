DFU患者多 合一生技搶攻糖尿病足部傷口潰瘍新藥

合一生技 (4743-TW) 國際業務處處長陳瑞青，今 (28) 日出席亞生技投資論壇時表示，糖尿病足部傷口潰瘍 (DFU) 患者，平均每年都超過 850 萬人，若未接受妥善治療，恐須截肢，甚至有生命危險，目前合一生技正積極投入 DFU 新藥布局。

陳瑞青表示，市場上並沒有 DFU 的專門用藥，美國 FDA 也只在 1997 年核准 Johnson-Johnson 的血小板生長因子，但並沒有廣為流傳。DFU 是相當複雜的疾病，並不是單一靶向藥物可以完全治療，而合一生技生產的新藥 ON101 由兩種藥材萃取而成，除了可以抗發炎，也可以促進血管新生，讓皮膚組織可以快速增生並癒合傷口。

陳瑞青說明，ON101 在市場的療效上非常優異，調查顯示，若使用 ON101，傷口的癒合率達到 62.7%，比起 Johnson-Johnson 的 REGRANEX 的 37% 高出許多，同時在另一款實驗中，患者以目前最常使用的親水性敷料和 ON101 做比較，ON101 的效果也勝出，陳瑞清說，未來如果 ON101 普及，DFU 患者甚至可以由醫院返家做自主性的傷口管理，不需在醫院復原。

ON101 目前在印度市場，已經差不多規畫完備，只要通過最後幾項測試即可上市，而大陸市場未來希望能達到市佔率 40% 的成效，積極搶進 DFU 的新藥版圖。

