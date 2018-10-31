〈財報〉陸兩桶油報捷 中石油Q3大賺3.5倍 中石化賺逾6成

中國 2 大國企石油股公布第三季財報，在油價回升推動下，獲利成長可觀。其中中石油 (0857-HK) 前三季賺人民幣 481.24 億元，年增 1.77 倍；單計第三季純利達人民幣 210.36 億元，年增近 3.5 倍。至於中下游業務較多的中石化 (0386-HK)，第三季純利年增 63%。

今 (31) 日開盤，中石油報港幣 5.7 元，漲 2.7%；中石化報港幣 6.52 元，跌 0.3%。

圖：新浪財經

今年前三季，中石油的原油產量達 6.63 億桶，較去年同期輕微成長 0.5%，至於可銷售天然氣產量則有 266.16 兆立方英尺，較去年同期成長 4.8%。今年前三季，中石油的原油實現油價平均為每桶 67.93 美元，較去年同期上升 39.3%；至於天然氣則為每千立方英尺 5.72 美元，上升 13%。

海外業務方面，阿布扎比海上油田項目已成功交割並開始運行，至於加拿大 LNG 項目亦已正式進入執行階段。 中石油表示，勘探與生產板塊堅持低成本戰略，油氣單位操作成本每桶 11.47 美元，剔除匯率影響後，比上年同期降低 3%。

展望第四季，中石油預計，第四季地緣政治風險存在較大不確定性，全球石油市場短期內可能供不應求，國際油價將繼續維持區間震盪，預計今年純利將較去年大幅成長。

中石化方面，前三季純利人民幣 599.8 億元，年增 56.3%；單計第三季純利為人民幣 183.80 億元，年增 62.9%。如果按國際會計準則，首三季賺人民幣 601.55 億元，年增 52.7%。

中石化表示，今年首三季原油加工量成長 3%，成品油產量成長 3.5%，當中汽車有 7% 進帳，煤油更有 9% 升幅，但柴油則下跌 1.8%。煉油業務的經營收益為人民幣 546.8 億元，成長 24.7%，為業務成長的主要動力。