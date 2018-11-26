高雄土地資產股選後慶祝行情 中石化一馬當先 國化、台肥助攻

高雄市市長大選落幕，韓國瑜出任新市長，其拚經濟的訴求，讓「高雄亞洲新灣區」土地資產概念股成為今 (26) 日盤中強勢族群，中石化 (1314) 擁有重劃區區別 70、94 期土地，率先直奔 13.4 元漲停價位，國化 (1713)、台肥(1722)、台塑(1301) 等相關個股擁地自重亦有攻勢。高雄亞洲新灣區區分為 10 大重劃區，其區別 60、65、70、79、80、83、88、90、94、95 期，目前進度較快為 60 期、65 期、70 期，三個主要地主中油、國化、中石化。



中石化擁有區別為 70 期重劃區用地 (土地使用分區為特貿 6，原高雄廠範圍) 已完成重劃施工中，其規畫特色住宅商品，2020 年 9 月進行商四用地建案之銷售，接著於明年 6 月前就 94 期重劃區用地 (土地使用分區為特貿五 A，原前鎮廠範圍) 完成重劃加值後辦理招租。



至於國化高雄廠於 2005 年 10 月遷建於屏東屏南工業區，重劃為 65 期區，原持有 1 萬坪土地，捐地之後仍持有 5000 坪，每坪帳列成本為 8000 元，目前進度已完成重劃。



至於台肥基地面積約 4 萬 8,779 坪 (16.1 萬平方米)，特貿 7C(15.8 萬平方米) 占全區 93.58%、特貿 7D(3,245 平方米)，占全區 4.57%，建蔽率及容積率 60%、490%，產品定位：商場、辦公、飯店、文化設施，目前廠區已經拆除清空，特貿 7C 進行「公辦市地重劃」，正辦理內政部審查高雄市政府重劃計畫書程序，預估 2020 年完成；特貿 7D 尚在「公辦市地重劃」，市政府配地作業中，暫訂 2019 年完成。