茂迪明年初再精簡人力 將有916名員工受影響

太陽能電池廠茂迪 (6244-TW) 今 (28) 日公告，由於中國六一新政影響整體產業發展，今年年中起，採取一系列精簡組織及人力調整計畫，經過半年的規模調整後，擬進一步精實組織架構，預估影響各廠區直接、間接員工人數約 916 人，將於明年 1 月 28 日調整完成，並強調此為茂迪不得不進行的改革，也是沉痛的決定。

茂迪指出，由於中國六一新政，使產業受重大影響，為因應太陽能市場劇烈波動，今年年中起，採取一系列精簡組織及人力調整計畫，以落實精實管理、活化資產及去槓桿化為三大關鍵改革，調整產能規模並集中管理。由於調整無法一步到位，才陸續有長晶切晶廠、昆山廠及外籍員工的異動。

茂迪表示，經歷半年的規模調整後，台灣廠區將鎖定生產太陽能高效電池及模組產品，下游則持續發展太陽能系統，主攻利基產品，不再追求規模擴大，但考量現有人力配置與產能規模落差過大，擬進一步精實組織架構，預估影響各廠區直接、間接員工人數約 916 人，將於明年 1 月 28 日調整完成。

茂迪強調，此次調整為茂迪不得不進行的改革，也是沉痛的決定，感謝全體員工對公司的貢獻，過程將依據勞動相關法令規定辦理，以最大的誠意完成相關程序，也會全力協助員工媒合新工作。

伴隨營運規模的調整，茂迪表示，已大幅降低存貨與應收帳款的餘額，創造良好的營運現金流量。在活化資產方面，閒置廠房的出售也有顯著的進展，目的是大幅降低金融負債，提 高現金佔資產比率，持續保有健全財務結構與還款能力，以使資產負債表結構將更精實，現金流量表也將更穩健。

茂迪並說，在完成精實管理、活化資產及去槓桿化等三大改革之後，將有助公司在明年大幅降低虧損，長期則改善公司競爭能力。營運重心由太陽能電池逐漸轉為下游的太陽能模組與系統後，將為公司帶來長久及穩固的現金收益，未來的茂迪將成為輕資產公司，在波動劇烈的市場中，能靈巧應對各種挑戰，使公司價值得以逐步回升。