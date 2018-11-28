微博Q3財報：營收低於指引 凈利潤超預期 盤前大漲超4%

微博晚間披露三季報，重要數據如下：

凈營收 4.602 億美元，年增率增長 44%；此前營收指引為 4.65 億美元至 4.75 億美元之間。

廣告和營銷營收總計 4.093 億美元，年增率增長 48%；增值服務營收 5090 萬美元，年增率增長 18%。

歸屬於微博的凈利潤為 1.653 億美元，年增率增長 63%，合每股攤薄凈盈利 73 美分，上年同期為 45 美分。

Non-GAAP 下，歸屬於微博的凈利潤為 1.718 億美元，年增率增長 49%，合每股攤薄凈盈利 75 美分，上年同期為 51 美分。

調整後 EBITDA 為 1.928 億美元，年增率增長 42%，相對凈營收的利潤率為 42%，上年同期的利潤率亦為 42%。

截至 2018 年 9 月，微博月活躍用戶數（MAUs）較上年同期凈增約 7000 萬，達到 4.46 億，月活躍用戶數中 93% 為行動端用戶；平均日活躍用戶數（DAUs）較上年同期凈增約 3000 萬，達到 1.95 億。

財報披露之後，微博盤前股價快速拉升，大漲超 4%。

微博首席執行官王高飛表示：

微博第三季的用戶規模和用戶活躍持續提升，廣告營收也繼續保持了快速增長。我們會繼續致力於強化產品體驗和傳播體系，進一步凸顯微博在資訊生產、消費、互動上的獨特優勢，提升微博獲取用戶的效率，進而帶動微博商業化潛力的提升。

營收增長不及業績指引

2018 年第第三季凈營收 4.602 億美元，上年同期凈營收為 3.200 億美元，年增率增長 44%。

2018 年第第三季廣告和營銷營收總計 4.093 億美元，上年同期為 2.768 億美元；增值服務營收 5090 萬美元，年增率增長 18%。。

其中，來自中小企業（SMEs）和大客戶的廣告和營銷營收總計 3.807 億美元，上年同期為 2.515 億美元，年增率增長 51%。2018 年第第三季增值服務營收為 5090 萬美元，上年同期為 4320 萬美元。

微博在 Q2 財報中披露的營收指引為 4.65 億美元至 4.75 億美元之間，微博 Q3 營收不及業績指引預期。

成本高增

2018 年第第三季成本和開支總計 2.982 億美元，上年同期為 2.016 億美元。

2018 年第第三季非美國通用會計準則成本和開支為 2.722 億美元，上年同期為 1.880 億美元。

根據 ASC(會計標準匯編) 之 606 條款將與「廣告互換交易」相關的營銷開支計入成本和開支之外，成本和開支的年增率增長主要與渠道、產品推廣相關的營銷開支增加，與人力成本相關的研發開支增長，以及某非核心業務線的商譽及收購無形資產減值有關。

利潤率保持穩定

2018 年第第三季營運盈利為 1.620 億美元，上年同期為 1.185 億美元。2018 年第第三季非美國通用會計準則營運盈利為 1.880 億美元，上年同期為 1.320 億美元。

2018 年第第三季非營運盈利為 4290 萬美元，上年同期為 430 萬美元。非營運盈利的增長主要與 4190 萬美元的投資公允值調整有關。

2018 年第第三季的所得稅開支為 3790 萬美元，上年同期為 2200 萬美元。所得稅開支的上升主要是因為投資公允值調整產生的遞延稅負債，以及公司國內營運在相對穩定的稅率環境下盈利水平提高。

2018 年第第三季歸屬於微博的凈利潤為 1.653 億美元，合每股攤薄凈盈利 73 美分，上年同期凈利潤為 1.011 億美元，合每股攤薄凈盈利 45 美分。

2018 年第第三季非美國通用會計準則歸屬於微博的凈利潤為 1.718 億美元，合每股攤薄凈盈利 75 美分，上年同期凈利潤為 1.152 億美元，合每股攤薄凈盈利 51 美分。

截至 2018 年 9 月 30 日，微博的現金、現金等價物及短期投資總額為 16.0 億美元。2018 年第第三季營運活動提供的現金為 1.221 億美元，資本開支為 600 萬美元，折舊和攤銷費用為 450 萬美元。

微博 Q4 業績展望

財報中微博預計，2018 年第第四季凈營收將在 4.80 億美元至 4.90 億美元之間，或以人民幣記收的凈營收的年對年增幅在 35% 至 38% 之間。

這一預期假定人民幣對美元匯率的均值為 7.00 元人民幣兌 1 美元。上述預期體現的是微博當前的初步判斷，未來可能進行調整。

新浪業績

新浪第第三季調整後每股收益 93 美分，市場預估 69 美分；凈營收 5.572 億美元，市場預估 5.516 億美元。

新浪董事長兼首席執行官曹國偉先生表示：

我們對新浪第第三季的業績感到滿意。儘管存在行業激烈競爭和宏觀不利因素的影響，我們的營收和盈利在微博業務的持續勢頭驅動下均實現健康增長。