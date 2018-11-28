金融股跑贏大盤 或許眼前等著的不是經濟衰退？

多頭和空頭雖然對股市態度不同，但他們對此倒是有共識：道指和其他美股主要指數正走向測試 10 月低點的路上。有些交易日就算是上漲，大眾也認為股市就是會走低，但有一件事情可以讓大家樂觀一點：銀行股優於市場表現。

美國是否邁向經濟衰退，這是近期最令市場擔心的事，如果真邁向衰退，我們可以預期銀行股必受重創，這也是為何金融精選產業 SPDR ETF’s (XLF-US) 自去年 12 月 29 日到今年 10 月 26 日下跌 8.4% 那麼嚇人的原因 (同期 S&P 500 指數漲幅 1%)。

Vermilion 研究所分析師 David Nicoski 與其團隊報告指出，「考量其經濟樞紐與商業活動指標的角色，銀行和金融業仍是我們的焦點，毫無疑問的是，該產業的疲軟已經成為我們對股市的首要關注點。」

金融股至 10 月 26 日的表現遜於 S&P 500

Vermilion 週二 (27 日) 將金融股評級自「減持」調升至「續抱 (Market Weight)」，主張該產業價格趨於穩定，且近期相較 S&P 500 強勁。

自 10 月 26 日起，金融精選產業 SPDR ETF 已經上漲了 5.3%，遠高於 S&P 500 同期的 0.9% 漲幅。該 ETF 以股神的波克夏 (Berkshire Hathaway) (BRK.B-US) 和摩根大通 (JPM-US) 為最大持股。

然而，這不意味我們已經脫離困境，Nicoski 解釋，「股價趨勢仍疲弱且陷入擁擠狀態，由於價格趨勢仍不穩定，這尚不能自我們的擔憂清單中除名。」

但至少，不是排名第一了。