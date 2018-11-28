陸股午盤轉強 上證指數收漲1% 重上2600關卡

陸股三大股指今 (28 日) 探底回升，隨著通信、證券、白酒等類股午盤後迅速走強，加上智慧財產權保護概念等題材股的推升，指數悉數翻紅。

截至收盤，上證指數上漲 1.05%，收報 2601.74 點，重上 2600 點整數關口；深成指數報 7757.07 點，漲 1.60%；創指報 1341.08 點，漲 1.95%，兩市合計成交量人民幣 2923 億元。

盤面上看，通信服務類股領漲兩市，逾 10 檔個股漲停。海南概念股午後快速拉升，證券、視聽器材、通信設備、遊戲、傳媒等均上漲，區開發、創投、獨角獸等概念股下挫。

消息面上，日前在貴陽舉辦的「智慧廣電」建設現場會上，會議透露工信部已經同意廣電網參與 5G 建設，國網公司 (國家廣電網絡公司) 正在申請移動通信資質和 5G 牌照，刺激廣電概念及 5G 相關個股強漲。

此外，財政部發布關於進一步調整海南離島旅客免稅購物政策的公告。將離島旅客 (包括島內居民旅客) 每人每年累計免稅購物限額，增加到人民幣 30000 元，不限次數。相關消息提振了海南概念股。

觀察走勢，方正證券認為，短線大盤有望走出反彈走勢，量能決定反彈高度，能否重新站穩 2600 點關口之上，將有利於大盤後市運行，操作上建議逢低關注券商、軍工、5G 等類股。

華泰證券指出，近期市場情緒比較悲觀，國內政策沒有實質性刺激的力度，5G 可能是目前疲弱的市場中一個相對確定的題材。

巨豐投顧指出，從反彈的力度上看，明顯弱勢此前的表現，也就表明這裡的反彈強度或不大，短期主線並不明顯。所以，雖然這裡如期反彈，但是暫時不可過於樂觀，還是以短期的個股博弈為主。