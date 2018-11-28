投信：美升息循環將進入末升段　特別股短期承壓可望解放

美國升息循環推升美國 10 年期公債殖利率攀升、壓抑股市表現，但投信認為，美國升息循環應已接近末升段，債券殖利率再飆升機率不高，特別股指數有機會緩步走高，目前的短期修正可視為是投資理想買點。

美國聯準會 (Fed) 副主席克拉瑞達 (Richard Clarida) 日前公開表示，美國貨幣政策越來越接近最佳長期設定，應採取漸進式升息，他更主張聯準會應依照「經濟數據」採取漸進式升息。

柏瑞投信表示，美國本輪利率上行的循環已接近末升段，預期未來美國 10 年期公債殖利率再大幅攀升的機率不高，回顧前波美國升息循環進入尾聲時，美債殖利率也跟著攀升，導致特別股指數短期承壓。

柏瑞投信表示，儘管升息循環期間，固定收益資產的價格難免會受到影響，但預期未來美債殖利率再大幅攀升的機率不高，將有利於特別股後市。

柏瑞投信指出，美國期中選舉塵埃落定後，美國總統川普推動的「稅改 2.0」與其他刺激政策的可能性大幅降低，在經濟過熱風險減低的情況下，聯準會沒有必要加速升息步調。

此外，美中貿易戰懸而未決，加上美國期中選舉後，國會兩黨對峙情況升溫，政治因素將牽動市場情緒並壓抑美債殖利率，對股市表現相對有利。

柏瑞特別股息收益基金經理人馬治雲表示，投資特別股有兩項主要風險，分別是利率風險及信用風險。

馬治雲表示，相較年初以來的利率風險，近期全球風險意識升高，對於風險性債種的期望信用風險溢酬也有所提升，市場更聚焦在信用風險，使得特別股受到影響，但這主要是市場信心面影響所致，而非基本面出現惡化，整體而言，特別股發行企業的信用體質依然穩健。

柏瑞投信表示，目前美債殖利率水準已相當程度反應市場對於此次升息循環結束時的預期，到年底前美債殖利率區間震盪的機率很高，對於特別股市場的影響也會越來越小。