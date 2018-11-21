〈區塊鏈大應用〉微軟擊敗IBM 位居BAAS之首

鉅亨網編譯凌郁涵 2018年11月21號12點30分

據市場前瞻性諮詢公司 ABI Research 的報告顯示，微軟 (MSFT-US) 在區塊鏈即服務 (BaaS) 平台的排名中擠下 IBM(IBM-US) 位居第一。

微軟在排名中擊敗了競爭對手，是由於該公司提供了廣泛的平台服務，在實際應用上具有優勢。微軟自 2015 年便開始參與區塊鏈相關計畫，在該公司的 Microsoft Azure 雲端運算平台上提供廣泛的區塊鏈平台服務，其中最著名的是 Blockchain Workbench。

ABI Research 表示，IBM 在創新方面略微領先於微軟，不過兩家公司都大幅領先其他 BAAS 領域的競爭對手。

「雲端產品的出現表明區塊鏈技術已經成熟，可以實現產品化。微軟和 IBM 正在運用過去兩年在平台上測試的眾多概念和前測數據，其中有些已經商業化，」ABI Research 研究總監 Michela Menting 在一份聲明中表示。

Michela Menting 寫道：「雖然 IBM 擁有更先進的前測項目，但微軟在實施應用方面處於領先地位。」

ABI 評估的下一批供應商緊隨其後的是 SAP，其次是甲骨文 (ORCL-US) 和思科 (CSCO-US)。據 ABI 表示，這三家供應商在區塊鏈市場來說相當新，但三者都加速了相關產品的商業化。 SAP、甲骨文和思科也在市場中推出了各具特色的平台，同時也整合在自家與第三方的區塊鏈產品，以加速產品的商業化。

此外，ABI 也點名了華為，因該公司上個月推出了區塊鏈服務，可說是區塊鏈市場的後起之秀。

根據美國銀行 (Bank of America) 研究分析師 Kash Rangan 的說法，未來 BaaS 市場預計將增至 70 億美元。Rangan 也表示，通過將區塊鏈與當前的雲端運算基礎設施結合併來增強軟體即服務 (SaaS) 平台的某些區塊，也將帶來的數十億美元的商機。