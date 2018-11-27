【華冠投顧】幸運星-「韓流」題材持續強強滾！！OTC矽晶圓+MOSFET漲價題材也開始強強滾！！

林幸蓉 分析師

焦點個股：6488 環球晶、3016 嘉晶、3105 穩懋、3037 欣興、3059 華晶科

昨日美股道瓊大漲 354 點，盤後川普又來搗蛋……. 放話表示將對大陸 2,000 億美元商品課 25% 關稅，蘋果也課 10%。使今早台股跳空開低，昨天強拉的蘋概權值股 2317 鴻海、2474 可成及金控股 2882 國泰金、2881 富邦金，傳產 1101 台泥、1102 亞泥、1216 統一、1402 遠東新、1301 台塑、1303 南亞等轉弱。靠 2330 台積電慢慢走高，使指數開低走高，收盤小漲 13 點，成交量僅 994 億（今天成交量都灌到 OTC 囉）。OTC 漲價題材發酵：矽晶圓明年看漲 9%、MOSFET 供不應求，5G 題材及「韓流」概念股持續搶搶滾，OTC 指數大漲 2.13%，成交量增為 327 億（市場跟進量有出現），上漲家數 954 檔，下跌家數 450 檔……

10/31 分享的矽晶圓漲價題材 6488 環球晶，漲完一波又一波，今天再度⊕。今日 8 吋矽晶圓漲價題材延伸到 MOSFE 族群，因為近期 5299 杰力及 3317 尼克森這兩檔的空單增加較為快速，今日均雙雙軋漲停。其他如 6435 大中、8261 富鼎、6525 捷敏 - KY 也大漲。而 11/14 分享生技好學生 4736 泰博再創新高。11/20 分享的安控股 3128 昇銳、3356 奇偶、3454 晶睿今日再創高。11/21 分享的 3016 嘉晶、8028 昇陽半今天再攻漲停。11/26 分享的老菜 4953 緯軟今日再創高…… 連昨天的「高雄概念股」－1432 大魯閣、2702 華園、2745 六福、9906 欣巴巴也都繼續亮漲停！！5G 題材有望在明年下半年開始發酵，刺激 PA 功率放大器 3105 穩懋、2455 全新大漲。

其他強勢股有 6147 頎邦、6451 訊芯 - KY、6462 神盾、3035 智原、3037 欣興、3003 健和興、4942 嘉彰、2448 晶電、3059 華晶科、8436 大江等…… 台股果然強強滾！！好不熱鬧啊！！

最後祝大家明日操作順利！！！然後發大財！！！

※以上內容由華冠投顧 林幸蓉分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。