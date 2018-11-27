【豐銀投顧】一切還是看國際情勢

◆盤勢分析

台股今天早盤開低嚇了大家一大跳，今天凌晨美股不是瘋狂大漲嗎？為什麼還會開低？原來是早上傳出美國總統川普週一 (26 日) 接受《華爾街日報》採訪時表示美國「極不可能」推遲提高關稅，意味著明年 1 月 1 日對 2000 億美元中國輸美商品提高關稅 (至 25%) 勢在必行；考量到消費者反應，蘋果手機和筆電或許將課徵 10%，此消息一出，拖累蘋果盤後股價應聲下跌。而台身為蘋概股成份最重的國家，怎麼會不受影響呢？但是實際上今天的 vix 選擇權波動指數，卻也是開高走低留下了長上影線，也代表著盤勢震盪的情況有緩和的跡象，如果在此時冒然的追空，很有可能會出在相對的低點。也因此寧可先冷靜的觀望，也不要神經質的進出，會相對安全。

其實影響台股最大的力量，從來就是來自海外，尤其是美國。國內政壇的風風雨雨，與月底的 G20 相比，根本輕如鴻毛。短線上美股的壓力來自於短期流動性縮緊所帶來的壓力，至於長線就是美國聯準會的「縮表」造成的資金緊縮。錢拿去買黃金不會生錢，但是買美國公債跟存在銀行是有利息的。當買美債或是美元定存這種接近無風險的商品，他的利率拉到開始具有吸引力的水準 (昨夜一個月期 2.24%)，股市的吸引力就會相對的流失多少！現在要打貿易戰，正是要各個國家選邊站的時候，怎麼會不讓美元強呢？美元一強，其他國家的股市又怎麼會強呢？

短線上，市場上對 G20 大會還是有點期待的，本月底的 G20 有三種可能，簡言之就是:「暫時停戰、撕破臉、中國認輸」。第三項基本上不可能，比較可能的是前二項。而這二項的結果的差異可是天差地別，不可太過大意，一切還是靜待國際局勢明朗了之後再說。

豐銀投顧 李世新 分析師