【亞洲投顧】建議以短多個股技術面操作因應

◆盤勢分析

台股以下跌 36.41 點開出，韓流勝選概念股回復理性走勢，權值股承壓走跌，中小型股持強。三大權值股雖全數開低，但除鴻海小跌外，台積電與大立光相繼轉揚，帶動指數由黑翻紅。次族群漲跌參半，日前強勢的水泥股跌幅最重，水泥的技術性反彈是否已結束須多留意；觀光、光電與電子零組件持強，塑化股並未受到國際油價反彈激勵、持續修正走勢。指數終場上漲 13.26 點或 0.14%，以 9778.62 點作收，成交量增加而為 995 億元。

今日大立光翻紅收漲 1.01%，加上矽晶族族群全面噴出，環球晶、嘉晶、昇陽半亮燈漲停，台勝科也有 4% 漲幅，帶動半導體族群聯電、晶新科、訊芯 - KY 等同步上揚，成今日率領台股翻紅的功臣。

同為漲價題材概念股的被動元件族群，今日也再度上攻，國巨、華新科均有 3-4% 左右的漲幅，相關類股今展科、密望實、大毅、禾伸堂等均也上漲 3% 以上。不過，今日傳產族群表現弱勢，台塑四寶僅台塑化收紅，台塑、台化、南亞等均下挫 1% 以上，台泥也因今日公告 ECB 定價完成，股價波動，終場下跌逾半根跌停板。鋼鐵族群也因中鋼昨日首季盤價開出平低盤，今日在中鋼領跌下，走勢也較為疲弱。

胡毓棠 分析師