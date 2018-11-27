【華冠投顧】選前壓縮 選後如期開始彈跳 看好那些族群及個股跟著跳呢?

賴昇楷 分析師

＜大盤分析＞

上週預期台股「選前壓縮，選後彈跳」，主因是大盤委賣張數在上週震盪整理過程中逐漸消化（怕抱股過選舉的都賣光了），所以待本週不確定性因素一消除，便有利多方進行反擊。今日台股如期反彈，大盤 + 98 點重上五日線與十日線，OTC 指數 + 1.22%。

今早大盤委賣張數降到低檔水準，因為賣壓不重，所以大盤成交量雖然不足 900 億，卻仍足以推升盤勢，然而比較不利的是尾盤委賣張數又擴增了上來，這部分若搭配金融股的相對弱勢來看，推測選前護盤吸納的籌碼可能開始轉為調節（護盤標的多以金融股為主），所幸依照過往經驗，這類的賣壓通常是掛高賣而不至於殺低出，只要後續成交量放大，買盤願意歸隊，對多頭造成的衝擊不會太大。

究竟買盤會不會歸隊？以今日四大期指價差好轉、電子權值股領漲、OTC 指數強勢的情況來觀察，內外資都見回流跡象，所以後市量能增溫的機會是偏高的，一旦大盤正式收復月線，多方便可正式奪回短線主控權。

＜強弱勢股＞

受高雄選情變天影響，今日強勢股以高雄建設與觀光概念股為主，包括《2704 國賓》、《2702 華園》、《2731 雄獅》、《5706 鳳凰》、《2719 燦星旅》、《2745 五福》... 等。

今日弱勢股則集中在離岸風電概念股，受到「以核養綠」公投勝出衝擊，風電股《9958 世紀鋼》、《3708 上緯投控》、《2013 中鋼構》、《1519 華城》... 全面下挫。

＜被動元件族群＞

上週五《2492 華新科》傳出 MLCC 及晶片電阻 (R-Chip) 價跌利空，但被動元件三巨頭《2327 國巨》、《2492 華新科》、《3026 禾伸堂》均回檔量縮守支撐，今日成交量進一步下降並且轉為反彈，出現了利空鈍化、整理末端之跡象，而昇楷上週送給大家的新一輪強勢股名單～「王子復仇記 II」，裡頭也包含了被動元件二線族群，目前正是絕佳布局時機，千萬別錯過囉。

＜鎖定個股＞

內資族群被動元件、矽晶圓、MOSFET 在經歷過下半年的大崩跌之後，目前都有回春現象，除了前述被動元件族群之外，其他族群當中還有哪些個股可以留意？

※以上內容由華冠投顧 賴昇楷分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。