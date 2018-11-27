【永豐期貨】台指選擇權盤後－中小型股活躍 台股開低走高連二紅

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週二下跌 30 點至 9739 點。價差方面，台指期轉為逆價差 - 39.62 點，電子期轉為逆價差 - 1.71 點，金融期逆價差擴至 - 4.22 點。現貨部分，三大法人賣超 45.45 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少 3410 口至 10117 口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少 7300 口至 36348 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少 5613 口至 4507 口。

美股週一因假期銷售數字亮眼，電子股領漲且義大利問題有解帶動歐美股市收高，但盤後川普針對中美貿易再度威脅將祭出關稅制裁，台指期早盤未能延續週一盤後漲幅反倒開低，現貨也在權值股回吐週一選後慶祝行情漲幅影響下，開低走低一度跌破 9700 點大關。隨著油價持續走低，傳產股成為週二盤面領跌重心，塑化食品水泥鋼鐵等四大傳產龍頭股盤中紛紛創下波段新低，加上金融股也出現賣壓壓低，所幸雖傳出蘋果陸製產品將課徵 10% 關稅利空，但兩岸三地蘋概股多數利空不跌漲跌互見，盤中更見買盤轉進布局跌深電子股，半導體與記憶體及面板等族群均出現開低走高，且盤面表現最為亮眼的仍落在中小型股身上，高雄勝選概念股中觀光股連二日大漲，加上漲價題材股中矽晶圓族群率先創下反彈新高，生技股也挾展覽題材盤中多檔攻上漲停，資金同步點火被動元件等帶動櫃買指數創下反彈新高，隨著中小型股人氣回籠連帶指數尾盤由黑翻紅。終場加權指數上漲 13.26 點或 0.136%，收在 9778.62 點，成交量能 998.09 億，較前一日增加 87.04 億。技術面來看，週二日 K 連二紅且回測 5 日線有守，日 KD 指標也出現低檔黃金交叉向上，整體呈現低有撐上有壓的三角收斂型態。

選擇權分析

週選擇權未平倉量觀察，買賣權未平倉最大量支撐壓力區由 9600~9900 點縮至 9650~9800 點，支撐壓力區間持續縮窄。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.28 降至 1.2，大於中性值 1，籌碼面仍維持中性偏多架構。買權平均隱含波動率由 16.13% 降至 15.87%，賣權平均隱含波動率由 20.43% 降至 20.09%，買賣權皆降，VIX 指數下降 0.72 至 18.97。以上跡象顯示明日週結算行情持續呈小幅震盪的機會較大。

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