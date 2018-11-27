【華冠投顧】台股開低走高!個股輪動!下波主流在哪裡??

陳武傑 分析師

武傑關注個股: 3406 玉晶光、2314 台揚、3661 世芯 KY、2442 新美齊、2327 國巨。

台股盤勢分析:

三溫暖

盤前再爆蘋果利空，導致台股早盤下跌 - 36 點開出，加權指教一度下跌 - 76 點；10 點過後，低接買盤再度放大，指數震盪走高，終場小漲 + 13 點作收，收在 9778 點，成交量 997 億。

從美股昨夜的大漲，再到盤前川普重稅利空… 台北股市雖然依舊內資當道，小漲作收。但是投資人的心情就像洗了一場『三溫暖』!! 基本上，近期籌碼面結構都沒有太大改變；今天外資雖然期、現貨減碼多單，但是內資的接棒演出，不就是 9400 點至今，台股一直呈現的結構情況。目前對多方而言… 過去 2-3 周時間，嚴格說起來都是…『空方測試』的架構；不是美股大跌，就是毒蘋果來襲。

所以我們先說… 空頭氣虛，多頭『驚驚漲』；重點落在『個股輪漲』!! 但是對多頭而言… 目前缺少的是『多方測試』；也就是接下來，當國際不再有利多空時，台股能否有『激情』式強漲，將是我們未來觀盤勢重點。而短線上… 我們持續看待『個股輪漲』即可!!

今天盤面上個股:

強勢的個股有:

1760 寶齡富、6244 茂迪、3356 奇偶、6488 環球晶、5299 杰力、2705 六福… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作!

弱勢股方面:

2356 英業達、8464 億豐、2208 台船、4968 立積、2371 大同… 等，還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

※以上內容由華冠投顧 陳武傑分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。