【華冠投顧】加權布林急遽壓縮 OTC挑戰季線反壓

范振鴻 分析師

●盤勢分析

大盤持續在 9616~10014 震盪，今天開始進入關鍵期，布林通道也進入強烈的壓縮狀況，本週兩個較有機會影響盤面的國際大事就是台北時間凌晨三點的 FOMC 公布會議記錄及 G20 附帶的川習會，預期接下來方向即將揭曉，而今天雖然從低點拉上來最後收紅，量能仍然不足千億，比較值得注意的 OTC 持續的強彈，幾乎要挑戰季線反壓，會不會是中小型股反彈結束的警訊，就讓我們持續看下去，而金融指數今天盤中有跌破 11/13 低點 1219 完成結構破壞，但是收盤沒收破還留下一線生機。

類股方面今天漲價類股再發威，6488 環球晶與 3016 嘉晶接連漲停，但 3016 嘉晶雖然成功挑戰年線但也是來到了 10 月前起跌的反壓，而 MOSFET 的 5299 杰力與 3317 尼克森也接連漲停，但與 3016 嘉晶有同樣的狀況，提醒有在車上記得設好停利點，而被動元件雖然整齊上漲，但已今天漲幅最大的 6175 立敦為例，也是來到季線反壓附近了，從這些強勢股紛紛來到反壓附近，是否代表反彈行情接近尾聲? 大家記得這邊還是站在反彈勢，該停利記得要停利，財部會來去一場空。

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