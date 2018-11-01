凱迪拉克大賣！通用汽車執行長：正在密切關注中國

儘管持續的貿易戰導致鋼鐵、鋁材料和汽車價格上漲，通用汽車旗下豪華車品牌「凱迪拉克」在中國的銷量卻創下歷史新高。

受到亮眼財報業績並全年獲利強勁預測激勵，通用汽車 (GM-US) 週三 (31 日) 飆漲 9.09%，創下自 5 月底以來的最大單日漲幅。

通用汽車創下自 5 月底以來的最大單日漲幅。

雖然福特和其他汽車製造商報告了第三季在中國遭遇的問題，但這對通用汽車來說卻是一個亮點，通用汽車旗下豪華汽車品牌「凱迪拉克」在中國的銷量卻創下歷史新高。

通用汽車執行長 Mary Barra 在週三 (31 日) 財報會議中表示：「我們正在密切關注中國市場，我們非常希望美中雙方能夠進行對話，找到並解決兩國貿易的重要問題。」

Mary Barra 提到：「當我們審視我們的定位時，我們可以利用許多槓桿手段，持續在中國取得強勁表現。」

該公司報告稱，第三季在中國獲得史上最高的股權收入，其中凱迪拉克的銷售額增長 4%。由於通用汽車遵循通與中國製造商 SAIC 的合資企業，銷售其車輛的標準行業慣例，通用汽車使用股權收入來衡量其在該地區的表現。兩家公司都擁有各半的股份。

Mary Barra 告訴分析師合作夥伴關係對通用汽車有利：「我認為我們在中國擁有最強大的合作夥伴。」

外媒報導稱，中國政府正在考慮將汽車購置稅減半，以恢復萎靡不振的車市。

然而，通用汽車銷售額在中國年減 15%，對此通用汽車表示，下降的主要原因是其獲利單位減少，並強調豪華車品牌的銷量呈現上升。