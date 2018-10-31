〈財報〉卡車銷售帶動Q3獲利成長 通用汽車盤前股價漲逾9%

通用汽車 (GM-US) 今(31)日公布第 3 季財報，在強勁的卡車銷售業績帶動下，營收、獲利，皆優於預期；受此消息激勵，通用汽車盤前股價漲逾 9%。

台北時間週三晚間 8 點 41 分，Investing.com 數據顯示，通用汽車盤前股價上漲 9.45%，至 36.71 美元。

通用汽車盤前股價上漲。(圖：翻攝自 Investing.com)

財報顯示，通用汽車第 3 季營收為 357.9 億美元，優於 Refinitiv 調查的分析師預期 (348.5 億美元)。

通用汽車第 3 季獲利為 25.3 億美元，遠勝去年同期的虧損 29.8 億美元；調整後每股純益 (EPS) 為 1.87 美元，優於分析師估計的 1.25 美元。

通用汽車表示，包括 Silverado LTZ、High Country 及 GMC Sierra 等車款，第 3 季銷售成績，皆超乎預期，預估 2018 下半年的卡車出貨量，將達 12 萬輛。

通用汽車第 3 季在北美市場的銷售佳績，為其創造 10 億美元的獲利。

通用汽車執行長 Mary Barra 指出，「對風險的有效管控，證明了我們的決心，並為第 3 季帶來優異業績。」

通用汽車預估，全年 EPS 將維持在 5.80 至 6.20 美元之間，有機會達到高標。