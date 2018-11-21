與中華電互別苗頭 台灣大董事會通過參與「LINE Bank」純網銀籌備

搶攻純網銀商機，台灣大哥大 (3045) 今(21)日董事會決議，將參與「LINE Bank」純網路銀行籌備計劃，擬以 5% 的持股比例與 LINE Financial(台灣連線金融科技股份有限公司)共同進行純網銀的籌設事宜；等於宣告將與中華電信 (2412) 搶攻純網銀領域互別苗頭。台灣大哥大總經理鄭俊卿表示，台灣大哥大轉型為新世代網路科技公司，並全面整合集團資源以發揮強大優勢。此次以持股 5% 比例與 LINE Financial 台灣共同投入純網銀籌設計畫，擬運用電信核心能力及大數據等創新科技和資安技術的結合，與各策略股東共同打造金融創新平台，期能有效整合電信數據、社群平台與數位金融科技發展智慧生活應用服務，運用智慧科技開拓多元商機，並進而帶動台灣數位經濟的轉型與發展。



鄭俊卿指出，台灣大哥大一直以來善用集團整合之力，持續擁抱科技、改變創新，在電信和金融的全方位整合經驗充足且有很多成功案例，並積極整合線上線下的虛實科技推出創新服務，包括推出台灣大 Wali 智慧錢包，為全台第一張可自動加值的手機悠遊聯名信用卡，目前在國內手機悠遊卡使用率第一；開發出全台灣第一個結合通訊軟體及銀行端金流服務的 M+ messenger（稱 M+）發紅包服務，創造出平均單筆付款金額、活躍用戶使用率和金流服務總交易額於行動支付市場數一數二的亮眼成績。



此次台灣大哥大參與「LINE Bank」純網銀籌備團隊，希望能運用主要股東綿密業務網絡及龐大客戶群，並結合物流、金流及資訊流，發揮台灣大哥大在系統建置、資訊安控及網路設備上的電信專業及優勢，協助純網銀快速完成基礎建設並建立營運生態圈，並透過用戶數據與生活應用場域的結合，以貼近未來行動網路世代的生活思維和需求，提供個人化的科技金融服務。