富邦金前三季獲利年增13.7% 取得LINE Pay董事席次及入主韓國現代人壽

富邦金 (2881) 公布前三季稅後淨利 503.21 億元，年增 13.7%，每股盈餘 4.77 元，並宣布二項重大策略合作案，分別是旗下北富銀取得 LINE Pay 兩席董事，富邦人壽擁有韓國現代人壽控制權。數位金融方面，北富銀已策略性投資 LINE Pay 持股 19.99%，取得 LINE Pay 兩席董事。富邦金表示，未來將與 LINE Pay 合作經營 Line Points 點數，共同拓展更多元、便利的點數累積及兌換通路，持續發展支付業務。



在壽險方面，旗下子公司富邦人壽於 9 月提高韓國現代人壽持股至 62%，正式取得公司控制權、納為子公司，並更名「富邦現代人壽」。富邦金強調，持續運用現代汽車集團資源，並深耕退休金和電銷二塊業務，也會引入投資組合來提升投資效益，未來則打入銀保通路為目標。



截至 9 月底，富邦金總資產 7 兆 5,675 億元，創歷史新高，年增 12.5%；金控淨值受惠特別股發行、獲利貢獻挹注，前三季累計 5,152 億元，年增 9.3%，資產報酬率 (ROA) 及股東權益報酬率 (ROE) 分別是 0.92%、13.25%。